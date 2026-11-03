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/ ©Montage: Canva
Montage auf 5min.at zeigt eine Frau, die ein Handy hält
Mit falschen Versprechen für Social-Media-Likes brachten Betrüger eine Kärntnerin um zehntausende Euro.
Wolfsberg
03/11/2026
Polizeimeldung

Kärntnerin bekam fürs „Liken“ Geld – jetzt ist sie zehntausende Euro los

Eine Kärntnerin fiel auf eine Betrugsmasche im Netz herein. Für Klicks auf Produkte gab es erst kleine Beträge, am Ende verlor sie zehntausende Euro in Kryptowährung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
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Ende Oktober lockten Kriminelle in sozialen Netzwerken mit der Aussicht auf hohe Einnahmen für das bloße Vergeben von Likes auf Webseiten und Produkten. Eine 35-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg fiel auf die Masche herein und erhielt zunächst geringe Geldbeträge, die Vertrauen wecken und sie zur weiteren Teilnahme motivieren sollten.

Zehntausende Euro weg

Laut der Landespolizeidirektion Kärnten nahm der Betrug daraufhin jedoch drastische Ausmaße an: „Allerdings mussten dann vom Opfer mehrere zehntausend Euro aufgebracht und in Form von Kryptowährung an vorgegebene Ziel-Wallets übertragen werden, um einen sechsstelligen Eurobetrag ausbezahlt zu erhalten“. Nachdem die versprochene Summe ausblieb, wandte sich die Geschädigte an die Behörden und brachte den Vorfall zur Anzeige.

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