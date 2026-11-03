Kärntnerin bekam fürs „Liken“ Geld – jetzt ist sie zehntausende Euro los

Eine Kärntnerin fiel auf eine Betrugsmasche im Netz herein. Für Klicks auf Produkte gab es erst kleine Beträge, am Ende verlor sie zehntausende Euro in Kryptowährung.

Ende Oktober lockten Kriminelle in sozialen Netzwerken mit der Aussicht auf hohe Einnahmen für das bloße Vergeben von Likes auf Webseiten und Produkten. Eine 35-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg fiel auf die Masche herein und erhielt zunächst geringe Geldbeträge, die Vertrauen wecken und sie zur weiteren Teilnahme motivieren sollten.

Zehntausende Euro weg

Laut der Landespolizeidirektion Kärnten nahm der Betrug daraufhin jedoch drastische Ausmaße an: „Allerdings mussten dann vom Opfer mehrere zehntausend Euro aufgebracht und in Form von Kryptowährung an vorgegebene Ziel-Wallets übertragen werden, um einen sechsstelligen Eurobetrag ausbezahlt zu erhalten“. Nachdem die versprochene Summe ausblieb, wandte sich die Geschädigte an die Behörden und brachte den Vorfall zur Anzeige.