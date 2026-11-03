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/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Wörthersee. Über den Himmel ziehen Wolken, diese spiegeln sich auch im Wasser.
Am Nachmittag trocknet es ab, ehe sich regional kurz die Sonne zeigt.
Kärnten
03/11/2026
Am Mittwoch

Schneegriesel, Nieselregen und bis zu 8 Grad in Kärnten erwartet

Der Mittwoch bleibt in Kärnten meist trüb. Gebietsweise nieselt es, im Bergland fällt etwas Schneegriesel.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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Der Mittwoch zeigt sich in Kärnten noch einmal von seiner trüben Seite und bringt ganztägig dichte Wolken. „In der Früh und am Vormittag kann es gebietsweise nieseln, oberhalb von 1000 bis 1200 Metern handelt es sich um Schneegriesel – am größten ist die Niederschlagsbereitschaft in Oberkärnten“, schildern die Meteorologen der GeoSphere Austria die Lage in der ersten Tageshälfte.

4 bis 8 Grad

Im Laufe des Nachmittags beruhigt sich das Wettergeschehen jedoch zusehends, sodass es weitgehend trocken bleibt. Gleichzeitig steigen die Aussichten auf Auflockerungen, wenngleich sich die Sonne voraussichtlich nur stellenweise und kurz durchsetzen kann. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen Tiefstwerten von 1 bis 5 Grad und Höchstwerten von 4 bis 8 Grad.

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