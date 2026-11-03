Schneegriesel, Nieselregen und bis zu 8 Grad in Kärnten erwartet

Der Mittwoch zeigt sich in Kärnten noch einmal von seiner trüben Seite und bringt ganztägig dichte Wolken. „In der Früh und am Vormittag kann es gebietsweise nieseln, oberhalb von 1000 bis 1200 Metern handelt es sich um Schneegriesel – am größten ist die Niederschlagsbereitschaft in Oberkärnten“, schildern die Meteorologen der GeoSphere Austria die Lage in der ersten Tageshälfte.

4 bis 8 Grad

Im Laufe des Nachmittags beruhigt sich das Wettergeschehen jedoch zusehends, sodass es weitgehend trocken bleibt. Gleichzeitig steigen die Aussichten auf Auflockerungen, wenngleich sich die Sonne voraussichtlich nur stellenweise und kurz durchsetzen kann. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen Tiefstwerten von 1 bis 5 Grad und Höchstwerten von 4 bis 8 Grad.