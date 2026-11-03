Neuer Rekord: 184,5 Millionen Euro an EU-Mitteln für Kärnten

Kärnten verzeichnete bei den EU-Förderungen einen neuen Höchststand: Im Jahr 2025 flossen insgesamt 184,5 Millionen Euro aus Brüssel in das Bundesland, wie Landeshauptmann Daniel Fellner gemeinsam mit seinem Stellvertreter Martin Gruber und Landesrätin Beate Prettner anhand des aktuellen EU-Förderberichts bekanntgab. „Das ist ein neuer Rekord. Im Vergleich zum Jahr 2024 bedeuten diese 184,5 Millionen Euro ein Plus von 20 Prozent bzw. 30,2 Mio. Euro“, betonte Fellner. Die Gelder werden im Land zusätzlich aufgestockt und stoßen Investitionen an, sichern Einkommen sowie bestehende Strukturen.

Stabile Verhältnisse und klare Rahmenbedingungen

Den Löwenanteil machten mit 60 Prozent beziehungsweise 111,4 Millionen Euro Mittel aus der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) aus. Gruber hob hervor: „Denn 60 Prozent all dieser Mittel, 111 Mio. Euro, fließen aus dem Programm der gemeinsamen Agrarpolitik in Kärntens ländlichen Raum und unsere landwirtschaftlichen Familienbetriebe. Die GAP ist und bleibt das Fundament für unsere heimische Landwirtschaft und für die Entwicklung unseres ländlichen Raumes. Und wir müssen uns auch künftig auf stabile Verhältnisse und klare Rahmenbedingungen in der neuen EU-Förderperiode ab 2028 verlassen können. Die Budgets müssen flexibler gehandhabt und zweckgebunden verwendet werden können, aber wir müssen auch als Bundesland in die Verhandlungen im Sinne eines nationalen Partnerschaftsplanes eingebunden werden.“

Digitalisierung, Klimaschutz und Infrastruktur

Weitere 17 Prozent (31,8 Millionen Euro) stammten aus der bis 2026 befristeten Aufbau- und Resilienzfazilität zur Abfederung der Pandemiefolgen, vor allem für Digitalisierung, Klimaschutz und Infrastruktur. Über die Kohäsionspolitik zur Regionalentwicklung, Innovation und Beschäftigung flossen rund 12 Prozent (21,6 Millionen Euro), während 11 Prozent (19,7 Millionen Euro) aus EU-Aktionsprogrammen für Bereiche wie Forschung, Bildung und internationale Kooperationen bezogen wurden.

EU-Finanzrahmen 2028 bis 2034

Vor dem Hintergrund der Verhandlungen über den EU-Finanzrahmen 2028 bis 2034 warnte Fellner vor Plänen, Fördermittel künftig zentral über den Bund zu verteilen: „Eine zentrale Verteilung dieser EU-Millionen durch den Bund wollen wir als Regionen verhindern: Es ist wichtig, dass die Interessen der Regionen im entsprechenden Ausmaß weiter berücksichtigt werden und nicht zentral durch den Bund vergeben werden. Aus der EU-Regionalförderung hat Kärnten im Vorjahr 21,6 Millionen Euro lukriert. Kommt künftig die zentrale Verteilung der Gelder zum Tragen, dann dürften es empfindlich weniger werden.“ Der Landeshauptmann kämpft daher im Ausschuss der Regionen gegen eine solche Änderung und unterstrich: „Ich setze mich ganz entschieden dafür ein, dass unsere Mitspracherechte auch in Zukunft bestehen bleiben.“