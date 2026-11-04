Kärntens Straßenmeistereien rüsten auf: Winter kann kommen

Schnee, Eis und klirrende Kälte können kommen: Kärntens Straßenmeistereien melden volle Einsatzbereitschaft für die anbrechende Winterdienstsaison. Von November bis Ende März stehen 423 Mitarbeiter in 17 Landesstraßenmeistereien und vier Bauhöfen rund um die Uhr auf Abruf, um rund 5.760 Räumkilometer auf Kärntens Landesstraßen frei und sicher zu halten.

Millionen-Investition in Fuhrpark und Silos

Allein für Einsatzstunden, Maschinen, Streusalz und Sole fallen je nach Witterung pro Saison zwischen zehn und zwölf Millionen Euro an. Um die Flotte modern zu halten, investierte das Straßenbaureferat heuer: „Für die heurige Saison haben wir sechs neue LKWs und einen neuen Unimog mit Schneepflug angekauft und dafür 2,8 Millionen Euro in die Hand genommen“, zog Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber nach der Regierungssitzung Bilanz. Insgesamt umfasst der Fuhrpark heuer 72 LKWs, 43 Unimogs, 32 Fräsen und Schleudern sowie Spezialgeräte. Selbst bei Stromausfällen bleiben die Stützpunkte dank investierter Notstromsysteme tank- und handlungsfähig.

100 Prozent eigene Sole

Ein Meilenstein gelang bei der Eigenversorgung: Die Sole wird mittlerweile zu 100 Prozent selbst in den Straßenbauämtern hergestellt. 48 Soletanks fassen landesweit über 1,2 Millionen Liter. Hinzu kommen 51 Salzsilos mit einer Gesamtkapazität von über 13.442 Tonnen. In Hermagor entsteht aktuell um rund 460.000 Euro ein neuer Silo.

Auch digital rüstet das Land auf:

Die smarte Einsatzplanung, die nach dem Pilotversuch in Greifenburg bereits in St. Veit, Villach und Völkermarkt läuft, wird heuer auf Rosental, Eisenkappel, Feistritz/Drau und Winklern ausgeweitet. Ergänzend behalten 53 Webcams heikle Passagen und Passstraßen im Auge. Gruber dankt den Teams im Voraus für den riskanten Einsatz: „Jeder und jede Einzelne nimmt im Ernstfall ein persönliches Risiko in Kauf, wenn unsere Mannschaften bei Wind und Wetter oder um drei Uhr nachts ausrücken müssen.“