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/ ©ÖBB/WeXplore
Man sieht ein Foto von einer Bahnschiene und Mitarbeiter der ÖBB, die daran arbeiten.
Kärnten
04/11/2026
ÖBB-Bauarbeiten

Bauarbeiten in Rothenthurn: Diese Änderungen gibt es im Zugverkehr

Aufgrund von Bauarbeiten halten ÖBB-S-Bahnen vom 6. bis 9. November 2026 nicht in Rothenthurn. Einige Züge zwischen Villach Hbf und Spittal-Millstättersee bzw. Pusarnitz werden durch Busse ersetzt.

von Lidia Sokolova Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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Die Modernisierung des Bahnhofs Rothenthurn bringt vorübergehende Einschränkungen für Fahrgäste mit sich. Von Freitag, 6. November, bis Montag, 9. November 2026, wird im Zuge der Bauarbeiten eine Hilfsbrücke ausgebaut. In diesem Zeitraum fallen einige S-Bahn-Züge aus. Für diese Verbindungen richten die ÖBB einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Villach Hauptbahnhof und Spittal-Millstättersee beziehungsweise Pusarnitz ein. Jene S-Bahnen, die weiterhin verkehren, halten nicht in Rothenthurn. Fernverkehrszüge sind von den Einschränkungen nicht betroffen.

Verbindung vor der Fahrt prüfen

Die ÖBB empfehlen, mehr Reisezeit einzuplanen und die gewünschte Verbindung vor Fahrtantritt zu prüfen. Informationen gibt es über die Fahrplanauskunft SCOTTY, oebb.at sowie beim ÖBB-Kundenservice unter 05-1717.

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