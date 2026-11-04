Arbeitszeit-Causa: Strafantrag gegen Kärntner Landtagsdirektor

Wegen des Verdachts auf schweren Betrug muss sich der (ehemalige) Kärntner Landtagsdirektor Robert Weiß wohl bald vor Gericht verantworten. Ihm werden Manipulationen bei der Angabe seiner Dienstzeiten vorgeworfen.

Für den (ehemaligen) Kärntner Landtagsdirektor Robert Weiß hat die Causa um mutmaßliche Arbeitszeitmanipulationen nun offenbar ein juristisches Nachspiel: Laut einem Bericht der Kronen Zeitung liegt nun ein Strafantrag vor; Weiß wird schwerer Betrug vorgeworfen. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Schwere Vorwürfe

Die Vorwürfe gegen den Spitzenbeamten waren im Jahr 2024 nach einem anonymen Hinweis ins Rollen gekommen – 5 Minuten berichtete. Eine anschließende Überprüfung der Arbeitszeitaufzeichnungen durch das Land deckte Unverhältnismäßigkeiten in der elektronischen Zeiterfassung auf. Konkret soll der damalige Direktor pro Woche 2,2 Dienstwege ungerechtfertigt verbucht und Sitzungen eingetragen haben, bei denen er nachweislich gar nicht anwesend war. Diese falschen Angaben erfolgten demnach, um eine Überstundenpauschale nicht zu verlieren. Die unabhängige Disziplinarkommission reagierte damals mit harten Konsequenzen und suspendierte Weiß bei halbiertem Gehalt.

Strafantrag liegt vor

Nun schaltet sich die Strafjustiz ein. Rechtsanwalt Michael Dietrich von der Grazer Kanzlei Klein, Wuntschek & Partner bestätigte das Vorliegen des Strafantrags gegenüber der Tageszeitung. Aufseiten der Verteidigung stößt dieser Schritt auf Unverständnis. Dietrich vertritt die Ansicht, dass eine Verfahrenseinstellung angebracht gewesen wäre. Seines Erachtens sei bei den Ermittlungen unberücksichtigt geblieben, dass Weiß über zwei Jahrzehnte hinweg stets für die Anliegen der Dienststelle erreichbar gewesen sei.