44 Feuerwehren im Fokus: Wochenlanger Einsatz & Auszeichnungen

Beim Bezirksfeuerwehrtag am 31. Oktober 2026 im Rathaussaal Kötschach-Mauthen blickten die Feuerwehren des Bezirks Hermagor auf ihre Einsätze zurück. Im Fokus standen auch Führung und Ehrungen.

Beim Bezirksfeuerwehrtag am 31. Oktober 2026 im Rathaussaal Kötschach-Mauthen standen die Arbeit der 44 Feuerwehren des Bezirks Hermagor, Führung im Einsatz und Ehrungen im Mittelpunkt.

Waldbrand im Lesachtal als große Herausforderung

Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann zog Bilanz: Die 43 Freiwilligen Feuerwehren und eine Betriebsfeuerwehr zählen rund 3.000 Mitglieder, darunter 175 Frauen. In vier Jugendgruppen bereiten sich mehr als 120 Jugendliche auf den aktiven Dienst vor. Eine besondere Herausforderung war der Waldbrand im Lesachtal im Frühjahr 2026. Rund 110 Hektar land- und forstwirtschaftliche Flächen waren betroffen. Etwa 2.000 Feuerwehrleute standen bei den wochenlangen Löscharbeiten im Einsatz. Gemeinsam mit dem Bundesheer, weiteren Einsatzorganisationen, Behörden und der Bevölkerung gelang es, Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäude zu schützen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Führung braucht Vertrauen

Klaus Tschabuschnig, Leiter der Landesfeuerwehrschule Kärnten, widmete sich in seinem Vortrag „Führen im Takt des Einsatzes“ den Themen Führung, Kompetenz, Verantwortung und Vertrauen. Er verglich die Rolle eines Einsatzleiters mit jener eines Orchesterdirigenten. Sein Leitgedanke:

„Die Zukunft der Feuerwehr entscheidet sich nicht durch Technik, sondern durch Menschen.“

Auszeichnungen für langjähriges Engagement

Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin überreichte Kötschach-Mauthens Bürgermeister Josef Zoppoth die Florianiplakette in Bronze für seine Verdienste um das Feuerwehrwesen. Auch zahlreiche Feuerwehrfunktionäre wurden ausgezeichnet. Helmut Mörtl, Bezirksbeauftragter für die Bezirksalarm- und Warnzentrale, und Atemschutz-Bezirksbeauftragter Gerald Krassnig erhielten das Verdienstzeichen 3. Stufe des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes.

Robert Koppensteiner, Abschnittsfeuerwehrkommandant und Bezirksausbildungsleiter, wurde mit dem Ehrenzeichen am Band in Gold geehrt. Dem langjährigen Bezirkskassier Gerhard Tassotti wurde Dank und Anerkennung ausgesprochen. Vertreter aus Politik und Einsatzorganisationen sowie eine Feuerwehrabordnung aus Uggowitz im italienischen Kanaltal nahmen ebenfalls teil. Ein Trompetenquartett der Musikschule begleitete die Veranstaltung musikalisch.