Vom schweren Sturz zum Comeback: Skicross-Talent nach Reha zurück auf der Piste

Nach seinem schweren Sturz im Jänner plant Skicrosser Gabriel Gönitzer (19) aus Bad St. Leonhard sein Renncomeback am 27. und 28. November 2026 im Pitztal. Sein großes Ziel ist die Junioren-WM 2027.

„Ich komme stärke zurück“ – dieses Versprechen gab der Lavanttaler Gabriel Gönitzer (SC Reichenfels) nach seinem schweren Unfall im Jänner 2026 ab. Bei einem Europacup-Training im Schweizer Lenk war der ÖSV-C-Kaderathlet bei hoher Geschwindigkeit von der Strecke geschleudert worden und hatte sich das Schlüsselbein gebrochen.

©zVg. / Grillitsch Consulting Lavanttaler Skicrosser Gönitzer

Zwei Monate in Reha

Rund zwei Monate verbrachte der 19-Jährige im ÖSV-Reha-Stützpunkt Bad Hofgastein. Inzwischen trägt er eine Metallplatte mit zehn Schrauben im Schlüsselbein und trainiert nach eigenen Angaben vollständig schmerzfrei. Am 28. September meldete sich der Kärntner vom Pitztaler Gletscher mit den Worten „I’m back“ auf Social Media zurück.

„Der erste Schwung auf dem Gletscher war ein ganz besonderer Moment. Monatelang habe ich auf diesen Tag hingearbeitet. Doch schon nach den ersten Metern waren das Vertrauen in meine Fähigkeiten und die Freude am Skifahren wieder da“

Aktuelle Trainingseinheiten

Derzeit absolviert der Kärntner Trainingseinheiten in Sölden und im Pitztal, wo er an der Startsektion, dem freien Fahren sowie dem Riesentorlauf feilt. Seine ersten Bewerbe nach der Verletzungspause stehen am 27. und 28. November im Pitztal auf dem Programm. Im Dezember folgen Europacup-Rennen in Schweden. Das große Saisonziel des 19-Jährigen liegt im Frühjahr: Vom 9. bis 11. April 2027 möchte Gönitzer bei der Junioren-Weltmeisterschaft im schwedischen Åre/Duved an den Start gehen und um Spitzenplätze mitfahren.

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Unterstützung beim Comeback

Einen wichtigen Beitrag zu seinem Comeback leistete das Österreichische Bundesheer. Nach seiner Grundausbildung in Felixdorf profitiert Gönitzer als Heeressportler von den Trainingsbedingungen im Olympiazentrum Rif bei Salzburg. Zudem dankt der Athlet der Schweizerischen Rettungsflugwacht Rega für den Rettungseinsatz, Ski Austria für die Betreuung während der Reha sowie seinen Sponsoren Sauna Bauer und WellCard.