Prozess um Haltung in Kärnten: Landwirt wegen Tierquälerei verurteilt

„Sowas wie Sie gibt es hoffentlich nicht oft“: Nach dem Verenden mehrerer Rinder und gravierender Unterernährung der Tiere ist ein Landwirt in Kärnten wegen Tierquälerei verurteilt worden.

Ein Landwirt aus Kärnten ist vor dem Landesgericht Klagenfurt wegen Tierquälerei schuldig gesprochen worden. Dem Mann war von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden, seine Tiere unzureichend mit Futter und Wasser versorgt zu haben, woraufhin zwei Rinder auf seinem Anwesen verendet sein sollen.

Ohne Anwalt erschienen

Bereits in den vergangenen Jahren war es wiederholt zu Anzeigen wegen mutmaßlicher Mängel bei der Tierhaltung gekommen, wie der ORF berichtet. Am dritten Prozesstag beharrte der Angeklagte, der ohne Verteidiger erschien und sich selbst vertrat, auf seiner Unschuld. Nach Angaben im Medienbericht kam es dabei mehrfach zu Wortwechseln mit Richterin Claudia Bandion-Ortner, die von dieser unterbunden werden mussten. Auf die Fragen des Gerichts, weshalb er die Tiere derart verwahrlosen ließ, ihnen zu wenig Futter gab und medizinische Hilfe durch Tierärzte stets zu spät anforderte, gab der Landwirt keine Antworten.

60 Prozent ihres Normalgewichts

Die Beweisaufnahme stützte sich maßgeblich auf Aussagen von Zeugen, Veterinärmedizinern und einem Gerichtsgutachter. Diese legten dar, dass sich zwei Kälber und eine Kuh in einem derart gravierenden Zustand befanden, dass eine Nottötung unumgänglich war. Laut dem Gutachter wiesen verendete Tiere teilweise lediglich 60 Prozent ihres Normalgewichts auf. Während die Richterin den Landwirt wegen Tierquälerei verurteilte, endeten weitere von Staatsanwältin Denise Ebner vorgebrachte Anklagepunkte mit einem Freispruch. Auch ein zweiter Angeklagter wurde freigesprochen.

Richterin schockiert

In der Urteilsbegründung zeigte sich die Richterin betroffen über den Umgang des Mannes mit seinen Tieren. Laut ORF-Bericht sagte sie an den Angeklagten gerichtet wörtlich: „sowas wie Sie gibt es hoffentlich nicht oft“.