Symbol des Loslassens: Gedenkstätte für Sternenkinder in Althofen

Rechtzeitig zu Allerheiligen wurde am städtischen Friedhof in Althofen eine neue Gedenkstätte für Sternenkinder fertiggestellt, die von Künstlern des örtlichen Bildhauersymposiums gestaltet wurde.

Ein besonderer Ort des Trostes und des Innehaltens bereichert ab sofort den städtischen Friedhof in Althofen: Rechtzeitig vor den Gedenktagen Allerheiligen und Allerseelen wurde eine neu gestaltete Gedenkstätte für Sternenkinder offiziell fertiggestellt.

Künstlerische Symbolik des Loslassens

Die feinfühlige Gestaltung geht auf einen Entwurf von vier Künstlern zurück, die im Rahmen des fünften Althofener Bildhauersymposiums zusammengearbeitet haben: Helmut Machhammer, Andres Klimbacher, Romana Egarter und Jure Markota. Das zentrale Motiv des Kunstwerks ist ein Samenkorn, das vom Wind fortgetragen wird und nicht verweilen kann – ein starkes Symbol für die flüchtige Zeit und das frühe Abschiednehmen. Auch die Stadtführung zeigt sich von der Umsetzung berührt: „Ein Samenkorn, welches der Wind wieder weitertreibt, stellt diese berührende Thematik so treffend dar“, betonten Bürgermeister Walter Zemrosser, Familienreferentin Vizebürgermeisterin Doris Hofstätter und Stadtamtsleiter Hubert Madrian unisono.

©Stadtgemeinde Althofen Bürgermeister Walter Zemrosser und Vizebürgermeisterin Doris Hofstätter vor der neuen Gedenkstätte.

Würdiger Platz am Friedhof

Der neu geschaffene Erinnerungsort befindet sich nahe dem oberen Eingang des Friedhofsareals, direkt im Anschluss an die Aufbahrungshalle. Er schließt damit unmittelbar an den Bereich der Baumbestattungen an, die in Althofen in den vergangenen Jahren immer stärker nachgefragt werden.