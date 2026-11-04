Zivilschutzverband Kärnten: Finanzierung für weitere drei Jahre beschlossen

Die Kärntner Landesregierung hat die Unterstützung für den Kärntner Zivilschutzverband um weitere drei Jahre bis 2029 verlängert.

Das Land Kärnten verlängert die Förderung des Kärntner Zivilschutzverbandes bis 2029. Damit bleibt die Notfallvorsorge und Sicherheitsausbildung im Land für weitere drei Jahre gesichert.

Das Land Kärnten verlängert die Förderung des Kärntner Zivilschutzverbandes bis 2029. Damit bleibt die Notfallvorsorge und Sicherheitsausbildung im Land für weitere drei Jahre gesichert.

Der 1961 gegründete Verein, der bereits seit 1988 finanzielle Mittel vom Land erhält, wird in den kommenden Jahren mit 269.600 Euro (2027), 275.000 Euro (2028) und 280.500 Euro (2029) gefördert. Zur Bedeutung der Einrichtung betonte Landeshauptmann und Zivilschutzreferent Daniel Fellner: „Im Ernstfall zählt, was wir vorher gelernt und geübt haben. Wer vorbereitet ist, kann richtig handeln. Genau dieses wichtige Wissen vermittelt der Kärntner Zivilschutzverband.“

Zielgerichtete Initiativen

Als Schulungs- und Serviceeinrichtung klärt der Verband die Bevölkerung mit Vorträgen, Kursen, Notfallblättern sowie Ratgebern auf und berät in Kooperation mit Einsatzorganisationen auch Betriebe und Behörden. Zielgerichtete Initiativen wie die Gemeinde-Sicherheitstage und die Kinder-Sicherheitsolympiade für Volksschulen vermitteln das Thema praxisnah.

Krisen und Notfälle

Die mehrjährige Zusage soll dem Verein eine stabile Basis sichern. „Gute Vorsorge braucht Verlässlichkeit und engagierte Menschen. Mit der dreijährigen Fördervereinbarung geben wir dem Zivilschutzverband die notwendige Planungssicherheit, um seine wichtige Arbeit kontinuierlich fortzusetzen“, so Fellner, der den Mitarbeitenden dankte: „Sie tragen dazu bei, dass die Menschen in Kärnten für Krisen und Notfälle besser gerüstet sind. Dafür gebührt ihnen unser herzlicher Dank.“