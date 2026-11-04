„Unter aller Sau“: Nach schweren Verletzungen warnen Krampusse vor Saisonstart

Im Vorjahr landeten Krampusse nach Attacken im Krankenhaus. Vor dem neuen Saisonstart warnen Gruppen eindringlich vor den Folgen durch das Ziehen an den Hörnern.

Was haben Ebenthal und Keutschach gemeinsam? Im Vorjahr wurden bei den dortigen Krampusläufen mehrere Kramperl durch Zuseherinnen und Zuseher verletzt. Wie aus Krampusgruppen hervorgeht, ist die Dunkelziffer solcher Vorfälle jedoch höher – aber von Anfang an.

Dunkelziffer sei enorm

Bei den beiden Läufen im Bezirk Klagenfurt-Land ging es sehr ähnlich zu: In beiden Fällen wurden die Hörner der Schauergestalten ins Visier genommen. Zwei junge Personen – einmal 20, einmal 18 Jahre alt – wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Im Fall des 18-Jährigen aus Ebenthal konnte nie eine tatverdächtige Person ausfindig gemacht werden. Auch in diesem Jahr bleibt das Ziehen an Hörnern ein Thema, auf welches die Krampusgruppen aufmerksam machen wollen. Allen voran steht die Gruppe Patres Infernum, die im abgelaufenen Jahr beim Vorfall in Ebenthal selbst betroffen war.

©zVg Die Gruppe Patres Infernum.

Krampus hatte wochenlang mit Folgen zu kämpfen

„Das ist ein Thema, das kann so schlimm enden“, schilderte Roland Spielberger von der Krampusgruppe gegenüber 5 Minuten. Wie er berichtet, hatte der betroffene Krampus, an dessen Hörnern gerissen wurde, rund sechs Wochen – sprich bis ins neue Jahr hinein – mit den Folgen zu kämpfen. Den Vorfall hatte die Gruppe eigentlich auf Kamera festgehalten, jedoch war auf der Aufnahme nur ein „schwarzer Fleck“ sichtbar: „Wir wissen bis heute nicht warum das passiert ist“, so Spielberger. Für den Krampus, welcher anschließend eine Zervikalstütze tragen musste, war die Saison danach jedenfalls beendet.

„Kann nicht mal sagen, warum sie das machen“

Mit der nun wieder steigenden Gruselstimmung möchte er darauf aufmerksam machen, dass sich jene Vorfälle keinesfalls wiederholen sollen. Die Gruppe ist dieses Mal am 12. Dezember bei der Höllennacht in Ossiach (Beginn 18 Uhr) am Start. Spielberger ist zudem aufgefallen, dass Zuseherinnen und Zuseher allgemein immer aggressiver werden: „Ich kann nicht mal sagen, warum sie das machen […]. Es ist einfach unter aller Sau“, so das Krampusmitglied aus Villach-Land abschließend.