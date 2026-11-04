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/ ©Montage: Canva /Aspetos
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Nachruf.
Abseits ihres pädagogischen Wirkens widmete sie sich voll und ganz ihrer Familie.
Bleiburg
04/11/2026
Nachruf

Ehemalige Bleiburger Lehrerin mit 89 Jahren verstorben

Trauer um Nežka „Agnes“ Kert: Die langjährige Lehrerin der Hauptschule Bleiburg verstarb mit 89 Jahren.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)
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Die ehemalige Lehrerin der Hauptschule Bleiburg, Nežka Kert, die auch „Agnes“ genannt wurde, ist am 30. Oktober im Alter von 89 Jahren nach einer langen schweren Krankheit verstorben.

Verbindung zur regionalen Kultur

An der Bildungsstätte in Bleiburg/Pliberk unterrichtete sie die Unterrichtsfächer Deutsch, Bildnerische Erziehung sowie Leibesübungen. Geboren und aufgewachsen in Pudlach in einer slowenischen Familie, bewahrte sie eine enge Verbindung zur regionalen Kultur sowie zu ihren slowenischen Wurzeln, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Zwischen Familie und Pädagogik

Abseits ihres pädagogischen Wirkens widmete sie sich voll und ganz ihrer Familie. Einen weiteren zentralen Stellenwert nahm stets die Musik ein: Kert stand viele Jahre lang dem Kirchenchor Bleiburg/Pliberk als Leiterin vor und zählte zudem zu den Gründungsmitgliedern des Chores Podjuna Pliberk. Die Bestattung fand im engsten Kreis der Familie sattt.

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