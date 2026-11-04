Kärntens Skigebiete rüsten auf: 53 Millionen Euro für den Winter

Nach einem Zuwachs von 8,2 Prozent bei den Gästeankünften und einem Nächtigungsplus von 3,8 Prozent im bisherigen Jahresverlauf startet Kärnten mit dem Opening am Mölltaler Gletscher in die Wintersaison.

„Die positive Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf stimmt uns zuversichtlich für den Winter. Kärnten bietet beste Voraussetzungen für einen gelungenen Winterurlaub: viele Sonnenstunden, südliches Lebensgefühl, bestens präparierte Skipisten und familiäre Gastgeber, bei denen sich Groß und Klein wohlfühlen. Und wenn die Skier einmal Pause machen, warten Winterwanderungen mit Seeblick, verschneite Berglandschaften, Rodelbahnen und regionale Kulinarik darauf, entdeckt zu werden. So lässt sich der Winter in Kärnten ganz nach den eigenen Vorstellungen genießen“, verweist Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, auf die Ausgangslage.

53 Millionen Euro für Skigebiete

Für die Saison 2026/27 fließen insgesamt 53 Millionen Euro in die heimischen Skigebiete. Das Geld geht unter anderem in Beschneiung, Pistenpräparierung, Energieeffizienz und neue Seilbahnen. Auf der Gerlitzen Alpe nimmt die neue 10er-Gondelbahn Kanzelbahn II den Betrieb auf, auf der Turracher Höhe wurde der historische Engländerlift erneuert und um ein Areal namens „WinterWonderLand“ mit Schneerutschen und Iglus erweitert. Am Nassfeld, wo in den vergangenen drei Jahren rund 50 Millionen Euro investiert wurden, geht die 6er-Sesselbahn Tressdorfer Almbahn in Betrieb. Roland Sint, Geschäftsführer der NLW Tourismus Marketing GmbH, erläutert: „Die neue Tressdorfer Almbahn, eine 6er-Sesselbahn mit Sitzheizung und Wetterschutz, bringt heuer zusätzlichen Komfort ins Bergerlebnis am Nassfeld und ist für den Winter- und Sommerbetrieb ausgelegt. Zudem ermöglicht die neue 20 Hektar große Young Stars Area einen spielerischen Einstieg ins Schneeerlebnis: Sechs Förderbänder, Wellen, Schneetunnel und Iglus. So sollen Kinder, Anfänger und Wiedereinsteiger Freude an der Bewegung im Schnee finden. Dazu gehören auch attraktive Familienangebote – vom Kids-Samstag am Nassfeld bis zu den Gratis-Skiangeboten in Weissbriach und für die Kleinsten am Weissensee.“ Sint ergänzt: „Auch sportlich und musikalisch setzen wir neue Impulse: mit der erneuerten Nassfeld Challenge, der Gartnerkofel Trophy für Hobbyrennläufer und ‚Music meets Sun‘ zum Sonnenskilauf.“

Skifahren lernen in nur drei Tagen?

Ein Schwerpunkt liegt auf Personen, die bislang nicht Ski oder Snowboard fahren. Erhebungen zufolge betrifft das in Österreich, Deutschland, Tschechien, Polen und der Slowakei rund 9,5 Millionen Menschen, die grundsätzlich Interesse an einem Einstieg hätten. Die Kärnten Werbung und die Kärntner Skischulen bieten dafür das Programm „Skifahren lernen in 3 Tagen – garantiert!“ an. Das Paket richtet sich an Anfänger ab 14 Jahren sowie Wiedereinsteiger, kostet 240 Euro inklusive Ausrüstung und umfasst drei Tage mit jeweils zwei Stunden Unterricht in Gruppen von maximal acht Personen. Werbebotschafter Franz Klammer erklärt dazu: „Für mich gehört Skifahren einfach zum Winter dazu. Und es ist nie zu spät, damit anzufangen! Ich bringe gerade meinen Enkeln das Skifahren bei und hab eine Riesenfreude dabei. Schön, dass es in Kärnten so gute Angebote gibt, bei denen man das Skifahren Schritt für Schritt lernen kann – egal, ob man gerade erst anfängt oder nach längerer Zeit wieder auf die Ski steigen möchte. Am Ende geht’s darum, Spaß im Schnee zu haben und die Freude am Skifahren zu entdecken!“

Gehst du oft Skifahren? Ja, regelmäßig Ab und zu Nein, nie Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Freie Fahrt für Kinder unter sechs Jahren

Um Familien zu entlasten, gewähren mehrere Skigebiete wie die Turracher Höhe, Gerlitzen Alpe, Heidi Alm, Petzen, Simonhöhe, der Weissensee, Heiligenblut und die Emberger Alm Kindern unter sechs Jahren in Begleitung der Eltern freie Fahrt. Am Dreiländereck und am Goldeck erhalten übernachtende Kinder den Skipass kostenfrei. Insgesamt deckt der Kärntner Skipass 31 Gebiete in Kärnten und Osttirol mit 845 Pistenkilometern und 262 Liften ab. Die Winter Kärnten Card ermöglicht vom 2. November 2026 bis 2. April 2027 freien Eintritt zu 43 Ausflugszielen wie Bergbahnen, Thermen und Museen.

Kooperation mit Italien

Abseits der Skipisten setzt das Land auf Angebote wie Kaltbaden, Spaziergänge, Badehäuser und Spas. In der Vorweihnachtszeit wird ein Advent-Bahnerlebnis zu verschiedenen Märkten angeboten. Zudem öffnet am Nassfeld in Kooperation mit Friaul-Julisch Venetien vom 5. Dezember 2026 bis 10. Jänner 2027 der 1,3 Kilometer lange Wanderweg „ADVENTO“, an dessen zehn Markttagen Kunsthandwerk, Kulinarik und Musik aus beiden Ländern präsentiert werden. Auf dem Weissensee findet von 15. bis 17. Jänner ein Pondhockey-Turnier und von 19. bis 28. Jänner die Alternative Holländische 11-Städte-Tour im Eisschnelllauf statt. Am 23. Jänner folgt das „Wenn die Musi spielt“-Winter-Open-Air in Bad Kleinkirchheim.

3,7 Millionen Euro schwere Marketingkampagne

Die Kärnten Werbung begleitet die Saison mit einer 3,7 Millionen Euro schweren Marketingkampagne in zwölf Auslandsmärkten, realisiert mit den Tourismusregionen, Betrieben, Bergbahnen und der Österreich Werbung. Bei der Mobilität verweist das Bundesland auf die Koralmbahn, die Graz und Klagenfurt seit Dezember 2025 in 41 Minuten verbindet und Wien 34-mal täglich in rund 3 Stunden und 10 Minuten anbindet. Seit dem 1. November 2026 beinhaltet die Gästekarte für Übernachtungsgäste zudem eine Freifahrt auf regionalen Bus- und Bahnstrecken sowie bei vielen Mikro-ÖV-Systemen und Skibussen.