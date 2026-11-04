Grüner Mittelpunkt: Bauarbeiten für Park gestartet

Mit dem offiziellen Spatenstich startete die Stadtgemeinde Althofen den Bau einer 2.150 Quadratmeter großen Parkanlage in Krumfelden, die künftig als grüner Treffpunkt für alle Generationen dienen soll.

Krumfelden wächst – und bekommt einen neuen Ort für Freizeit, Bewegung und Erholung. Die Stadtgemeinde Althofen hat den Startschuss für eine rund 2.150 Quadratmeter große öffentliche Parkanlage gegeben. Direkt neben der örtlichen KITA und dem Kindergarten entsteht in den kommenden Monaten eine grüne Oase, die das Wohngebiet nachhaltig aufwerten soll.

Angebote für Jung und Alt

Das Areal soll als multifunktionaler Begegnungsort für sämtliche Generationen dienen. Auf dem Gelände sind großzügige Spiel- und Sportrasenflächen vorgesehen, ergänzt durch Bewegungsangebote für Jugendliche sowie klassische Spielmöglichkeiten für Kinder. Ergänzt wird die Anlage durch schattige Verweilmöglichkeiten, gemütliche Sitzbänke und Tische, die zum Verweilen und zum nachbarschaftlichen Austausch einladen.

Nachhaltig und barrierefrei

Auch ökologische und infrastrukturelle Aspekte fließen in die Gestaltung ein: Heimische Bäume, Sträucher und Blumenwiesen sollen nicht nur die Artenvielfalt fördern, sondern auch für ein angenehmes Mikroklima vor Ort sorgen. Das Gesamtkonzept sieht zudem weitgehend barrierefreie Wege, Fahrradabstellplätze, Beleuchtung sowie einen Trinkwasserbrunnen vor. Beim offiziellen Auftakt vertraten Bürgermeister Walter Zemrosser, Umweltreferent Wolfgang Leitner, Stadtamtsleiter Hubert Madrian, Planer Philip Wachmann und Gemeinderat Marco Asslaber das Projekt vor Ort.