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/ ©Montage: Canva / kk
Das Bild auf www.5min.at zeigt ein Posting.
De slowenische Kircheninsel wurde von Bled nach Kärnten verlegt.
Kärnten
04/11/2026
FPÖ Blamage

Bled und falsche Farben

Das ist eine ziemliche Blamage. Die Freiheitlichen versuchten Mittwoch Landeshauptmann Daniel Fellner zu attackieren und blamierten sich dabei ganz fürchterlich.

von Fritz Kimeswenger Das Foto auf www.5min.at zeigt Mag. Fritz Kimeswenger aus dem Politik Ressort.
1 Minute Lesezeit(177 Wörter)
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Die Blauen übersiedeln das slowenische Bled nach Kärnten, verwechseln die Kärntner Farben und sie kennen die Umrisse des Landes nicht.

TikTok-Posting

Es geht um die Netzkosten. Da glaubten die Freiheitlichen den Schuldigen gefunden zu haben: Landeshauptmann Fellner. Doch bevor man andere attackiert, sollte man seine eigene Kompetenz überprüfen. Wie ein Video der FPÖ Wolfsberg auf TikTok zeigt, strotzt das blaue Posting vor unglaublichen peinlichen Fehlern.

Das Bild auf www.5min.at zeigt ein TikTok Video.
©Screenshot TikTok FPÖ Wolfsberg
Ein Blick auf das Posting.

„Schon ein ganz besonderes Schmankerl“

So wurde die slowenische Kircheninsel von Bled nach Kärnten verlegt. Auch die Kärntner Farben Gelb-Rot-Weiß wurde zu Rot-Gelb-Weiß geändert. Und erst die Umrisse unseres schönen Landes: Da wurde Kärnten um einen Großteil Sloweniens erweiterte, hoffentlich ergibt das keinen Ärger mit der Regierung in Laibach. Ein Freiheitlicher meinte zu dem misslungenen Posting: „Da hat uns die KI einen Streich gespielt.“ LH Fellner sieht das anders: „Normalerweise reagiere ich nicht auf Social Media-Posting, aber das ist schon ein ganz besonderes Schmankerl. Das, was die Freiheitlichen da posten, passt vielleicht zu Usbekistan, aber nicht hier bei uns.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2026 um 19:29 Uhr aktualisiert
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