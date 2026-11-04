Kein Führerschein, aber Kokain im Auto: Zivilstreife stoppte 32-Jährigen

Polizisten stoppten in Spittal an der Drau einen 32-Jährigen am Steuer eines fremden Autos. Der Mann besaß keinen Führerschein, verweigerte einen Drogentest und soll Kokain im Wagen dabei gehabt haben.

Eine Zivilstreife der Polizei bemerkte am Mittwochnachmittag gegen 16:15 Uhr einen auffälligen PKW im Stadtgebiet von Spittal an der Drau und hielt das Fahrzeug an. Im Zuge der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 32-jährige Fahrer gar nicht hinter dem Steuer hätte sitzen dürfen, da ihm die Lenkberechtigung bereits im Juni 2026 entzogen worden war.

Lenkberechtigung bereits im Juni 2026 entzogen

Die Amtshandlung brachte rasch weitere Verfehlungen ans Licht: Der Mann hatte das Auto ohne das Einverständnis des rechtmäßigen Zulassungsbesitzers verwendet. Bei der Durchsuchung des Wagens entdeckten die Einsatzkräfte zudem eine geringe Menge Kokain und beschlagnahmten gefundene Utensilien für den Drogenkonsum.

Mehrfach angezeigt

„Aufgrund des Verdachts einer Suchtmittelbeeinträchtigung wurde der Lenker zu einer klinischen Untersuchung aufgefordert, verweigerte jedoch die Mitfahrt. Er wird mehrfach angezeigt“, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten zum Vorfall mit.