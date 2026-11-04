Ab 120.000 Euro: Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus in Kärnten steht zum Verkauf

Die Gemeinde St. Stefan im Gailtal verkauft ihr altes Feuerwehrgerätehaus gegen schriftliches Kaufangebot. Das Mindestgebot für das Gebäude liegt bei 120.000 Euro.

Das ehemalige Feuerwehrhaus in St. Stefan 36 steht zum Verkauf. Angebote können bis zum 30. November direkt bei der Gemeinde abgegeben werden.

Das ehemalige Feuerwehrhaus in St. Stefan 36 steht zum Verkauf. Angebote können bis zum 30. November direkt bei der Gemeinde abgegeben werden.

Na, Feuerwehrhaus gefällig? Wer schon immer davon geträumt hat, statt eines Garagentors gleich ein echtes Sektional- und ein Falttor zu besitzen, sollte jetzt die Ohren spitzen: Die Gemeinde St. Stefan im Gailtal hat ihr ehemaliges Feuerwehrgerätehaus in St. Stefan 36 offiziell zum Verkauf ausgeschrieben. Der Mindestkaufpreis liegt bei 120.000 Euro.

Über das Gebäude

Das 1955 errichtete Massivgebäude mit Pfahlgründung bietet eine Gesamtnutzfläche von 253 m² auf einer 458 m² großen Parzelle samt Vorplatz – aufgeteilt auf 139 m² im Erdgeschoss und 114 m² im bereits ausgebauten Dachgeschoss. Bei der Substanz wurde bereits vorgearbeitet: Vor rund 15 Jahren erfolgten eine thermische Sanierung mit Vollwärmeschutz, Dämmung und Isolierglasfenstern sowie eine Dachsanierung samt Kaltdachherstellung.

Besichtigungstermin möglich

Das Objekt ist als „Bauland – Dorfgebiet“ gewidmet, liegt in keiner Gefahrenzone und verfügt über Anschlüsse für Wasser, Abwasser, Strom und Telefon sowie verflieste Sanitärbereiche und einen zweizügigen Kamin. Wer sich vor Ort ein Bild machen möchte, kann vorab einen Besichtigungstermin direkt mit der Gemeinde vereinbaren.

So kann man Angebote abgeben

Entschlossene müssen jedoch den Zeitplan im Auge behalten: Kaufangebote müssen schriftlich bis spätestens Montag, den 30. November, um 12 Uhr am Gemeindeamt eintreffen. Direkt im Anschluss, um 12:15 Uhr, findet am Gemeindeamt die Angebotsöffnung statt, bei der alle Bietenden persönlich als Beobachter dabei sein können.