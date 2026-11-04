„Knallen und Krachen“ über Kärnten: Das steckt dahinter

Warum knallt es derzeit immer wieder am Himmel? Des Rätsels Lösung liegt in den Trainingsflügen der Eurofighter. In den kommenden Tagen werden es über Kärnten jedoch nicht die letzten Geräusche dieser Art gewesen sein.

Die Eurofighter des Bundesheeres üben derzeit im Überschallbereich. Das Training dauert noch bis zum 13. November an.

Die Eurofighter des Bundesheeres üben derzeit im Überschallbereich. Das Training dauert noch bis zum 13. November an.

Am Dienstagabend meldeten mehrere Leser gegenüber 5 Minuten laute Knallgeräusche am Himmel. Eine Leserin schilderte dabei unter anderem, die Wahrnehmung habe sich wie „ein Erdbeben, Bomben oder spürbare Erschütterungen“ angefühlt.

Weitere Knallgeräusche erwartet

In den kommenden Tagen werden es über Kärnten jedoch nicht die letzten Geräusche dieser Art gewesen sein, da die Eurofighter-Piloten des Bundesheeres vom 3. bis zum 13. November im Überschallbereich trainieren: An den jeweiligen Übungstagen sind im Zeitfenster zwischen 8 und 19 Uhr bis zu drei Überschallflüge angesetzt, weshalb es bis zu dreimal täglich zu wahrnehmbaren Knallen kommen kann.

Rund 1.200 km/h

Da sich die extremen körperlichen Belastungen im Flugsimulator nicht realitätsnah abbilden lassen, müssen die Manöver real im Cockpit trainiert werden, das Fliegen jenseits der Schallgrenze von rund 1.200 km/h gilt als Teil der Pilotenausbildung, wir berichteten ausführlich.

Warum knallt es eigentlich?

Durchbricht ein Jet die Schallmauer, entstehen Stoßwellen, die am Boden als dumpfer oder peitschender Knall ankommen, dessen Intensität von der Höhe, dem Gelände sowie der Wetterlage beeinflusst wird. Die Trainingsflüge erstrecken sich über beinahe das gesamte Bundesgebiet, wobei lediglich Tirol, Vorarlberg und die dicht besiedelten Ballungsräume rund um Wien ausgenommen bleiben.