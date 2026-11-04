Herbst und Winter: Das sind die derzeitigen Impfangebote in Kärnten

Mit Beginn der kalten Jahreszeit steigt das Risiko für Atemwegsinfektionen wie Influenza, COVID-19 und RSV. Um schweren Krankheitsverläufen vorzubeugen, informieren Kärntens Gesundheitsreferentin Beate Prettner, die Allgemeinmedizinerin Maria Korak-Leiter sowie Landessanitätsdirektorin Karin Schorna-Drescher über aktuelle Schutz- und Vorsorgeangebote im Herbst und Winter.

Abwassermonitoring erkennt Infektionswellen

„Impfungen zählen zu den wirksamsten Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge. Sie können das Risiko schwerer Krankheitsverläufe und Komplikationen deutlich reduzieren. Gerade ältere Menschen, chronisch Erkrankte und Personen mit geschwächtem Immunsystem profitieren von einem guten Impfschutz. Mein Appell lautet daher: Nutzen Sie die Impfangebote und schützen Sie damit sich selbst und andere“, so Prettner. Daten aus dem Kärntner Abwassermonitoring zeigen jedes Jahr wiederkehrende Infektionswellen, weshalb die Vorsorge rechtzeitig erfolgen sollte: „Wir wissen nicht genau, wann die nächste Welle kommt. Aber wir wissen, dass diese Viren jedes Jahr wieder auftreten. Treffen mehrere Infektionswellen zusammen, kann das auch unser Gesundheitssystem massiv belasten. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um vorzusorgen“, betont Prettner.

Angebote für Risikopersonen

Im Rahmen des öffentlichen Gesundheitssystems stehen mehrere Angebote zur Verfügung. Die Influenza-Impfung ist ab einem Alter von sechs Monaten für alle Altersgruppen kostenlos erhältlich; für Kinder gibt es auch eine Variante als Nasenspray. Ebenfalls kostenfrei ist die Impfung gegen das Coronavirus (SARS-CoV-2). Beide Angebote richten sich insbesondere an Menschen ab 60 Jahren, Personen mit Vorerkrankungen und medizinisches Personal. Für Menschen ab 60 Jahren sowie bestimmte Risikopersonen ab 18 Jahren sind zudem die Impfungen gegen Gürtelrose und Pneumokokken kostenlos verfügbar. Die RSV-Impfung wird für Personen ab 60 Jahren bzw. ab 18 Jahren mit Risikofaktoren empfohlen und in Kärntner Gesundheitsämtern für 140 Euro angeboten. Für Säuglinge existiert eine kostenfreie passive Immunisierung über das öffentliche Impfprogramm.

Erkältungssaison nimmt Fahrt auf

In den Ordinationen zeichnet sich die saisonale Entwicklung bereits ab. „Derzeit sehen wir vor allem klassische grippale Infekte mit Erkältungssymptomen. Influenza-Fälle treten noch vereinzelt auf, wir rechnen aber in den nächsten Wochen mit einem Anstieg. Die Grippe kommt jedes Jahr – manchmal früher, manchmal später“, erklärt Maria Korak-Leiter, stellvertretende Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte. Eine Influenza sei dabei keine einfache Erkältung: „Auch bei jüngeren Menschen kann eine echte Grippe schwer verlaufen. Besonders gefährdet aber sind ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen, wie etwa Diabetes, rheumatischen Erkrankungen oder einer geschwächten Immunabwehr. Auch Menschen mit vielen sozialen Kontakten sollten an die Impfung denken.“

„Möglicherweise auf frühe Welle einstellen“

Da Menschen bei kühleren Temperaturen wieder mehr Zeit in Innenräumen verbringen, rechnet auch Landessanitätsdirektorin Karin Schorna-Drescher mit zunehmender Aktivität der Erreger: „Wenn die Tage kürzer werden, die Temperaturen sinken und Menschen wieder mehr Zeit in Innenräumen verbringen, haben Atemwegsviren leichteres Spiel. Wir beobachten bereits Influenza-A-Nachweise bei Reiserückkehrenden und eine starke Virusaktivität etwa beispielsweise in Großbritannien. Daher müssen wir uns auch bei uns auf eine möglicherweise frühe Welle einstellen.“ Bei Säuglingen sowie älteren Menschen sei die Abwehr oft weniger leistungsfähig. „Gerade deshalb sind zielgerichtete Impf- und Immunisierungsangebote so wichtig. Bei RSV sehen wir seit Einführung der Immunisierung bereits deutliche Verbesserungen bei den Krankenhausaufnahmen von Babys und Kleinkindern“, erläutert Schorna-Drescher.

Das gibt es zu beachten

Erste Anlaufstelle für die persönliche Beratung ist die jeweilige Hausärztin oder der Hausarzt, wo verabreichte Dosen im elektronischen Impfpass festgehalten werden. Weitere Informationen zu Impfstellen bieten die Website der Ärztekammer sowie öffentliche Einrichtungen der Bezirksverwaltungsbehörden und Magistrate. Vor dem Besuch wird eine vorherige Terminvereinbarung und Abklärung der Impfstoffverfügbarkeit empfohlen.