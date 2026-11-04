Vermeintliches Zusatzeinkommen: Kärntnerin fiel auf „Like-Betrug“ herein

Eine 41-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg ist auf ein betrügerisches Versprechen für ein monatliches Zusatzeinkommen hereingefallen, das sie auf einer Social-Media-Plattform entdeckt hatte.

Nach der ersten Kontaktaufnahme über einen Messenger-Dienst verlangten bislang unbekannte Täter von ihr, Firmenartikel im Internet mit Likes und Bewertungen zu versehen. Zu Beginn erhielt das spätere Opfer für diese Handlungen auch tatsächlich geringe Beträge ausbezahlt.

Gewinnversprechen

Die Situation entwickelte sich jedoch rasch zu einer kostspieligen Falle. „In weiterer Folge wurden ihr sogenannte Händleraufträge mit hohen Gewinnversprechen angeboten. Die Frau überwies daraufhin mehrfach Geldbeträge“, berichtet die Polizei. Als die Kärntnerin schließlich die Auszahlung ihrer vermeintlich erzielten Erträge forderte, blockierten die Betrüger den Geldfluss und forderten unter verschiedenen Vorwänden erneute Einzahlungen. So gaben die Unbekannten unter anderem an, dass ihr Account gesperrt sei und die Freischaltung nur durch zusätzliche Überweisungen erfolgen könne.

Teil des Geldes weg

Die Frau wurde erst misstrauisch, als abermals hohe Zahlungen nachgefordert wurden. Daraufhin beendete sie jegliche Kommunikation und wandte sich an die Polizei. Zwar erhielt sie einen Teil des Geldes zurück, dennoch beläuft sich der finanzielle Verlust auf mehrere tausend Euro.

Nicht der erste Vorfall

Bereits Ende Oktober hatte eine gleichartige Masche im Bezirk für Aufsehen gesorgt. Damals stellten Unbekannte in sozialen Netzwerken hohe Einkünfte für simple Likes auf Webseiten und Artikeln in Aussicht. Eine 35-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg fiel auf das angebliche Angebot herein und verlor ebenfalls zehntausende Euro – wir berichteten.