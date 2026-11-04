Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt zwei Personen am nebligen Faaker See,
Dichter Nebel verhüllt am Donnerstag weite Teile Kärntens.
Kärnten
04/11/2026
Wetterprognose

Nur 5 bis 9 Grad: Am Donnerstag dominiert in Kärnten der Hochnebel

Kärnten startet am Donnerstag verbreitet trüb durch zähen Hochnebel. Lediglich auf den Bergen scheint früh die Sonne. Später sind regionale Sonnenfenster möglich.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Donnerstag beginnt in weiten Teilen Kärntens erneut wolkenverhangen, da dichter Hochnebel das Land bedeckt und gebietsweise sehr hoch hinaufreicht. Lediglich in den höheren Berglagen scheint von der Früh weg die Sonne.

5 bis 9 Grad

Im weiteren Tagesverlauf erhöhen sich die Aussichten auf Auflockerungen, sodass sich der Nebel zumindest in einigen Regionen zurückzieht und Platz für Sonnenschein macht. „Am zähesten bleibt er wohl einmal mehr im Klagenfurter Becken liegen“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Nach morgendlichen Werten zwischen 0 und 5 Grad erreichen die Temperaturen im Tagesmaximum 5 bis 9 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at