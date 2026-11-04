Nur 5 bis 9 Grad: Am Donnerstag dominiert in Kärnten der Hochnebel

Kärnten startet am Donnerstag verbreitet trüb durch zähen Hochnebel. Lediglich auf den Bergen scheint früh die Sonne. Später sind regionale Sonnenfenster möglich.

Der Donnerstag beginnt in weiten Teilen Kärntens erneut wolkenverhangen, da dichter Hochnebel das Land bedeckt und gebietsweise sehr hoch hinaufreicht. Lediglich in den höheren Berglagen scheint von der Früh weg die Sonne.

5 bis 9 Grad

Im weiteren Tagesverlauf erhöhen sich die Aussichten auf Auflockerungen, sodass sich der Nebel zumindest in einigen Regionen zurückzieht und Platz für Sonnenschein macht. „Am zähesten bleibt er wohl einmal mehr im Klagenfurter Becken liegen“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Nach morgendlichen Werten zwischen 0 und 5 Grad erreichen die Temperaturen im Tagesmaximum 5 bis 9 Grad.