250.000 Euro investiert: Kötschach-Mauthen eröffnet modernisierte Ganztagsschule

In Kötschach-Mauthen wurde die Ganztagsschule umfassend modernisiert, um den Schülerinnen und Schülern mehr Raum zum Lernen und für gemeinsame Aktivitäten zu bieten.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 250.000 Euro, wovon knapp 190.000 Euro über Bedarfszuweisungsmittel des Landes finanziert wurden. Im Zuge der Maßnahmen passte man bestehende Räumlichkeiten der Musikmittelschule an und richtete zusätzliche Funktionsbereiche für die schulische Nachmittagsbetreuung ein.

Feierliche Eröffnung

Verwirklicht wurde das Vorhaben durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Schulgemeindeverband Hermagor und der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen. Anlässlich der feierlichen Eröffnung am Mittwoch überbrachte Bildungslandesrat Peter Reichmann sowohl persönliche Glückwünsche als auch die Grüße von Landeshauptmann Daniel Fellner und lobte das fertiggestellte Projekt.

„Immer wieder eine besondere Freude“

Reichmann hob den Stellenwert der Erneuerung im Rahmen der Veranstaltung hervor: „Schule ist längst mehr als ein Ort, an dem nur Unterricht stattfindet. Daher ist es mir immer wieder eine besondere Freude, solche Projekte eröffnen zu dürfen. Ob Neubau oder Umbau – jeder modernisierte Schulstandort ist ein konkreter Schritt in Richtung einer zeitgemäßen Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur. Besonders schön ist es zu sehen, dass unsere Investitionen dort ankommen, wo sie gebraucht werden: bei den Kindern, den Familien und den Pädagoginnen.“