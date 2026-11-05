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/ ©Stadtgemeinde Althofen
Zu sehen sind die Unternehmer mit ihren Auszeichnungen in einem Großraumbereich zusammen mit dem Vizebürgermeister.
Vor Kurzem wurden verdienstvolle Betriebe aus der Stadtgemeinde Althofen für ihr langjähriges Wirken geehrt.
Althofen
05/11/2026
Ehrungen

Firmenjubiläen: Diese Althofener Unternehmen wurden geehrt

Zehn Unternehmen aus Althofen wurden kürzlich für ihr langjähriges Wirken im Bezirk St. Veit an der Glan geehrt. Die ausgezeichneten Betriebe blicken auf eine 10- bis 75-jährige Geschichte zurück.

von Lidia Sokolova Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(209 Wörter)
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Mit Beständigkeit und unternehmerischem Mut prägen sie seit Jahren und Jahrzehnten den Standort: Zahlreiche Althofener Unternehmerinnen und Unternehmer wurden vor Kurzem im Rahmen einer feierlichen Auszeichnung für ihr langjähriges Wirken im Bezirk St. Veit geehrt. Die Palette der ausgezeichneten Betriebe reicht dabei von zehnjährigen Firmenjubiläen bis hin zu traditionellen Handwerks- und Handelsbetrieben mit einer 75-jährigen Geschichte.

Wertvoller Beitrag für die Region

Hinter jedem Jubiläum stehen Menschen, die Verantwortung übernehmen und nachhaltig Arbeitsplätze in der Region sichern. Besondere Anerkennung erhielten Gert Hofstätter (10 Jahre), Alfred Tobernigg (15 Jahre), Martina Hermine Ronijak (20 Jahre), die Olschnegger Bau GmbH & Co. KG (25 Jahre) sowie Wolfgang Karl Mohorko, Günther Petschacher und Peter Burgstaller (jeweils 30 Jahre). Bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert am Markt behauptet sich Christian Steinberger (55 Jahre). Auf eine 75-jährige Erfolgsgeschichte können gleich zwei Traditionshäuser zurückblicken: Der Juwelier Pobaschnig und die Glas Schönfelder GmbH.

Dank der Stadtgemeinde

Seitens der Stadtgemeinde Althofen schloss sich Vizebürgermeister Michael Baumgartner den Gratulationen an und betonte die Bedeutung starker lokaler Betriebe gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Er überbrachte die Glückwünsche der Stadt für weiterhin viel Erfolg, Gesundheit und Freude am Unternehmertum.

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