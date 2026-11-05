Paukenschlag in St. Georgen: Vizebürgermeister verlässt SPÖ

In St. Georgen am Längsee kommt es zu einer politischen Veränderung: Vizebürgermeister Thomas Leitner und Gemeindevorstand Christian Gelter haben ihren Austritt aus der SPÖ bekannt gegeben. Die beiden wollen künftig unabhängig von einer Partei Politik machen und arbeiten bereits an einer eigenen Namensliste für die Gemeinderatswahl 2027. Leitner will dabei auch um das Bürgermeisteramt kämpfen. Hinter dem Parteiaustritt stecken offenbar schon länger bestehende Differenzen über die politische Ausrichtung und die Zusammenarbeit innerhalb der SPÖ.

„Brauchen keine Einmischung von oben“

Besonders deutliche Worte findet Leitner für die Bezirks-SPÖ. Er wirft ihr vor, sich wiederholt in die Angelegenheiten der Ortspartei eingemischt zu haben. „Es kann nicht sein, dass von der Bezirks-SPÖ immer wieder versucht wird, auf das politische Handeln der Ortspartei Einfluss zu nehmen. Wir in St. Georgen wissen selbst, was für unsere Gemeinde gut ist, und brauchen keine Einmischung von oben“, erklärt der Vizebürgermeister. Öffentliche Schuldzuweisungen oder persönliche Auseinandersetzungen wollen Leitner und Gelter nach eigenen Angaben allerdings vermeiden. Stattdessen möchten sie sich auf die bevorstehende Gemeinderatswahl konzentrieren.

©zVg Thomas Leitner (l.) und Christian Gelter machen auch zukünftig gemeinsame Sache.

Leitner will 2027 Bürgermeister werden

Dass er bei der Wahl 2027 für das Bürgermeisteramt kandidieren wird, steht für Leitner bereits fest. Als bisheriger Vizebürgermeister möchte er sich dabei vor allem auf die Bereiche Bildung, Gesundheit, Pflege und Sport konzentrieren. „Mir ist wichtig, dass wir an sozialen Verbesserungen arbeiten und diese umsetzen. Ich möchte für die Menschen da sein und unsere Gemeinde aktiv mitgestalten. Deshalb werde ich bei der Bürgermeisterwahl 2027 kandidieren“, erklärt Leitner.

Gemeindevorstand macht bei neuer Liste mit

Unterstützung erhält er von Gemeindevorstand Christian Gelter. Der langjährige Unternehmer und Wirt möchte sich ebenfalls an der neuen Liste beteiligen. Dabei setzt er nach eigenen Angaben auf Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg. „Im Wirtschaftsleben kann ich mir auch nicht aussuchen, welche politische Einstellung mein Gegenüber hat. Man muss miteinander auskommen und gemeinsam Lösungen finden. Genau das braucht es auch in der Gemeindepolitik“, so Gelter.

Neue Liste sucht noch Mitstreiter

Mit ihrer geplanten Namensliste wollen die beiden auch Menschen ansprechen, die sich politisch engagieren möchten, ohne einer klassischen Partei beizutreten. Als Beispiele für bisherige kommunalpolitische Projekte nennen Leitner und Gelter die Pflegenahversorgung, die Revitalisierung des Strandbades Längsee und das Rufbus-System. Die Vorbereitungen für die Gemeinderatswahl 2027 laufen bereits. Wie die neue Liste heißen wird und wer neben Leitner und Gelter kandidiert, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.