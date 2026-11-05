Lehre wird für jungen Kärntner zum Albtraum – jetzt bekommt er 7.500 Euro

Statt einer guten Ausbildung gab es für einen Kärntner Kfz-Lehrling Ärger, Druck und schwere Vorwürfe. Sogar sein Gehalt soll ihm vorenthalten worden sein. Erst die Arbeiterkammer konnte helfen.

Eigentlich wollte ein junger Kärntner eine Ausbildung im Kfz-Bereich absolvieren und ins Berufsleben starten. Doch in seinem Lehrbetrieb lief offenbar einiges schief. Laut der Arbeiterkammer (AK) Kärnten erhielt der Lehrling sein Gehalt nicht ordnungsgemäß, teilweise wurde es ihm sogar vorenthalten. Auch bei der Ausbildung gab es Probleme: Im Betrieb soll es niemanden gegeben haben, der für seine ordnungsgemäße Ausbildung verantwortlich war. Doch damit nicht genug.

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Arbeitgeber bezichtigte Lehrling des Diebstahls

Die Situation spitzte sich weiter zu, als der Arbeitgeber dem jungen Mann schwere Vorwürfe machte. Er soll ihn beschuldigt haben, etwas gestohlen und ein Kundenfahrzeug mutwillig beschädigt zu haben. Unter diesem Druck unterschrieb der Lehrling schließlich eine einvernehmliche Auflösung seines Lehrverhältnisses. Damit war seine Ausbildung in diesem Betrieb beendet. Auf Anraten von Menschen aus seinem Umfeld wandte sich der junge Kärntner anschließend an die Arbeiterkammer. Dort nahm sich Jugendreferent Erich Malle des Falls an und prüfte die Ansprüche des jungen Mannes.

©)AK Kärnten_Helge Bauer Jugendreferent Erich Malle prüfte den Fall des jungen Kärntners.

Betrieb zahlte knapp 7.500 Euro

Die Arbeiterkammer erreichte schließlich eine Einigung mit dem Lehrbetrieb. „Wir konnten in diesem Fall eine außergerichtliche Einigung mit dem Ausbildungsbetrieb erzielen, der eine Vergleichszahlung in der Höhe von knapp 7.500 Euro (brutto) leistete“, erklärt Malle. AK-Präsident Günther Goach sieht den Fall als Warnsignal. Lehrlinge dürften nicht als billige Arbeitskräfte betrachtet werden. „Gerade angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels braucht es Betriebe, die junge Menschen gut ausbilden und fair behandeln“, betont er.

©AK Kärnten/Helge Bauer AK-Präsident Günther Goach betont, wie wichtig eine gute Lehrlingsausbildung vor allem in Zeiten des Fachkräftemangels ist.

AK bietet kostenlose Hilfe für Lehrlinge

Wer während seiner Lehre Probleme mit dem Arbeitgeber hat, sein Gehalt nicht erhält oder Fragen zu seinen Rechten hat, kann sich an das Jugendreferat AK Young der Arbeiterkammer Kärnten wenden. Die Beratung ist kostenlos und vertraulich. Erreichbar sind die Experten unter der Telefonnummer 050 477-1002 oder per E-Mail.