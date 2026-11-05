44 Mitarbeiter im Einsatz: Hier startete der Winterdienst

Im Bezirk Völkermarkt hat der Winterdienst begonnen: Von November bis März sichern 44 Mitarbeiter der Straßenmeistereien Völkermarkt und Eisenkappel knapp 600 Kilometer Landesstraßen vor Schnee und Eis.

Mit Anfang November hat der Winterdienst auf Kärntens Landesstraßen offiziell begonnen. Im Bezirk Völkermarkt rücken von November bis März 44 Mitarbeiter der Straßenmeistereien Völkermarkt und Eisenkappel aus. Sie halten knapp 600 Räumkilometer frei von Schnee und Glatteis. Dafür stehen acht Lkws, drei Unimogs sowie schwere Schneefräsen und Schleudern bereit. Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP) betont die systemrelevante Rolle der Teams für Berufspendler, Schüler und Einsatzkräfte.

Härtetest an den Pässen

Besondere Anforderungen stellen die steilen und exponierten Straßenabschnitte an die Mannschaften vor Ort. Vor allem die B82 auf den Seebergsattel und die L132 auf den Paulitschsattel gelten als Härtetest. Dauerhaft beschattete Bereiche bergen dort ständige Glatteisgefahr, verstärkt durch Schneeverfrachtungen und Steinschläge. Bei starkem Schneefall müssen dort regelmäßig schwere Fräsen die Fahrbahn freihalten. Gute Ausrüstung und vorausschauende Planung sind auf diesen Bergstrecken unverzichtbar.

©Büro LH-Stv. Gruber Mitarbeiter der Straßenmeistereien Völkermarkt und Eisenkappel bereit für den Winter.

Digitale Planung und Sole-Strategie

Technisch setzt die Straßenmeisterei Völkermarkt heuer erstmals auf ein System zur digitalen Einsatzplanung. Es erfasst Fahrzeugrouten, Wetterdaten und Silofüllstände digital, um Einsätze effizienter abzustimmen. Gesichert wird die Fahrbahn mit vor Ort hergestellter Sole, die als Feuchtsalz besser haftet und Verwehungen verhindert. Ausgebaute Notstromaggregate gewährleisten zudem, dass die Flotte selbst bei Stromausfällen sofort einsatzbereit bleibt. Für den Winterdienst im Bezirk ist heuer rund eine Million Euro veranschlagt.