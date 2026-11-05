„Das ist zu wenig!“: Fellner nach Kelag-Gespräch unzufrieden

Das Treffen zwischen Landeshauptmann Fellner und den Verantwortlichen von Kelag und Kärnten Netz brachte keine Entlastung. Die politischen Reaktionen fallen heftig aus.

Eine Lösung konnte bei dem Gespräch zwischen Landeshauptmann Fellner und den Strombossen nicht gefunden werden.

Eine Lösung konnte bei dem Gespräch zwischen Landeshauptmann Fellner und den Strombossen nicht gefunden werden.

Rund 50 Euro mehr pro Jahr: Mit diesen zusätzlichen Kosten müssen durchschnittliche Kärntner Haushalte ab Jänner 2027 rechnen, sollte die geplante Erhöhung der Stromnetzentgelte tatsächlich umgesetzt werden. Die Ankündigung hatte in den vergangenen Tagen für zahlreiche politische Reaktionen gesorgt. Auch Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) zeigte sich empört und bestellte die Verantwortlichen von Kelag und Kärnten Netz zu einem Gespräch in die Landesregierung. Am Mittwoch, dem 4. November, saßen schließlich Kelag-Vorstand Reinhard Draxler und KNG-Geschäftsführerin Eva Tatschl mit dem Landeshauptmann am Tisch.

Nix mit „Frieden, Freude, Eierkuchen“

Dabei dürfte es durchaus heiß hergegangen sein. „Dass nach unserem Austausch sprichwörtlich ‚Frieden, Freude, Eierkuchen‘ herrschen würde, kann ich nicht behaupten. Wir haben ein durchaus intensives, aber faires Gespräch geführt“, berichtet Fellner im Anschluss. Die erhoffte rasche Lösung blieb bei dem Treffen allerdings aus. Zwar wurden dem Landeshauptmann Zahlen, Daten und Erklärungen zur geplanten Tariferhöhung vorgelegt, zufriedengestellt hat ihn das allerdings nicht, wie er erklärt:

Das ist aber zu wenig. Ich habe ein konkretes Maßnahmenpaket eingefordert, mit dem es Kärnten schafft, den Netztarif zu senken und in den nächsten Jahren von der unrühmlichen Spitzenposition ins Mittelfeld zu kommen.“

Für ihn sei die angekündigte Erhöhung weder nachvollziehbar noch zumutbar. Deshalb soll es möglichst bald ein weiteres Gespräch mit den Verantwortlichen von Kelag und Kärnten Netz geben.

Wie gehst du mit steigenden Stromkosten um? Ich spare bewusst Energie im Alltag. Ich vergleiche Anbieter und Tarife. Ich kann die höheren Kosten nur schwer stemmen. Mich betrifft das nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Jetzt soll auch der Bund eingeschaltet werden

Fellner sieht das Problem allerdings nicht nur beim Kärntner Netzbetreiber. Er kritisiert auch die unterschiedlichen Netztarife innerhalb Österreichs. Kärnten leiste durch seine Wasserkraftwerke und Pumpspeicher einen wichtigen Beitrag zur österreichischen Energieversorgung, müsse aber gleichzeitig besonders hohe Netzgebühren tragen. Deshalb erneuert er seine Forderung nach bundesweit einheitlichen Stromnetztarifen. Um dafür Unterstützung zu gewinnen, will er sämtliche Kärntner Abgeordneten zum Nationalrat und Bundesrat zu einem gemeinsamen Gespräch einladen. Auch dieser Termin soll möglichst rasch stattfinden. Noch gibt es also keine fixe Entlastung für die Kärntner Stromkunden. Bei den politischen Mitbewerbern sorgt dieses Ergebnis nun für heftige Kritik.

Team Kärnten: „Außer Spesen nichts gewesen!“

Besonders scharf fällt die Reaktion von Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer aus. Er bezeichnet das Treffen als Enttäuschung für die betroffenen Haushalte und Unternehmen. „Außer Spesen nichts gewesen“, lautet sein Fazit. Von einem Einlenken bei den geplanten Gebühren sei nichts zu erkennen. Er fordert weiterhin eine umfassende rechtliche Prüfung der Tariferhöhung durch das Land Kärnten. Dabei sollen auch interne und externe Experten eingebunden werden. Zudem müssten Kärnten Netz und E-Control ihre Berechnungen offenlegen. Langfristig spricht sich Köfer ebenfalls für einheitliche Netztarife in ganz Österreich aus. Entsprechende Initiativen im Kärntner Landtag kündigt er bereits an.

©Team Kärnten Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer spart nicht mit Kritik an den Ergebnissen des Netzkosten-Gesprächs.

FPÖ: „Viel Lärm um Nichts“

Auch FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer zeigt sich vom Ausgang des Gesprächs wenig beeindruckt. „Leider hat SPÖ-Fellner viel Lärm um Nichts gemacht und ist offensichtlich gescheitert“, kritisiert er. Angerer sieht die Verantwortung bei der Landesregierung aus SPÖ und ÖVP. Seiner Ansicht nach müsse das Land seinen Einfluss auf die Kelag stärker nutzen, um die Strom- und Netzkosten zu senken. In den sozialen Medien sorgte ein Video der FPÖ Wolfsberg zum Thema Netzkosten übrigens unlängst für Spott: Bled und falsche Farben.

©Parlamentsdirektion / Johannes Zinner FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer ist mit dem Ausgang des Gesprächs nicht zufrieden.

ÖVP fordert gemeinsame Lösung

ÖVP-Landtagsabgeordneter Herbert Gaggl schlägt hingegen einen anderen Ton an. Er fordert, dass Kärnten auf allen politischen Ebenen gemeinsam für eine gerechtere Verteilung der Netzkosten eintritt. „Kärnten darf nicht länger die Netzkosten-Zeche Österreichs zahlen: Gleicher Strommarkt, gleiche Netzbedingungen in ganz Österreich“, betont Gaggl. Auch für ihn liegt die langfristige Lösung in einem bundesweit einheitlichen Netztarif. Fellner solle das Thema deshalb bei der nächsten Landeshauptleutekonferenz vorantreiben.

©Marktgemeinde Moosburg Herbert Gaggl fordert gleiche Netzbedingungen in ganz Österreich.

Grüne: „Künstliche Empörung senkt keine Netzkosten“

Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Kärntner Grünen, sieht in dem Treffen ebenfalls keinen Fortschritt für die Stromkunden. „Da sieht man wieder einmal: Künstliche Empörung senkt keine Netzkosten und löst auch kein einziges Alltagsproblem“, kritisiert sie. Dass bei einem einzigen Gespräch keine rasche Lösung erzielt werden könne, sei ihrer Ansicht nach absehbar gewesen. Voglauer wirft der Landesregierung außerdem vor, notwendige Investitionen in die Netzinfrastruktur über Jahre aufgeschoben zu haben. Statt öffentlicher Empörung fordert sie konkrete Schritte, um weitere Belastungen für Haushalte und Betriebe zu verhindern.

©Parlamentsdirektion/​Johannes Zinner Olga Voglauer ortet jahrelange Investitionsversäumnisse in der Landesregierung.

Wirtschaftskammer spricht von „Standortskandal“

Deutliche Worte kommen auch von Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl. Er befürchtet, dass die steigenden Netzgebühren Kärntner Unternehmen im österreichweiten Wettbewerb zusätzlich benachteiligen. „Es reicht! Unsere Betriebe kämpfen seit Jahren mit hohen Energiekosten und schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Und jetzt sollen sie bei den Netzkosten schon wieder abkassiert werden, während es anderswo Entlastungen gibt? Das ist ein handfester Standortskandal“, kritisiert Mandl. Er fordert von Kärnten Netz konkrete Vorschläge zur Kostensenkung und von der Politik einen gemeinsamen Einsatz für einheitliche Tarife. Gerade energieintensive Betriebe dürften nicht allein wegen ihres Standorts höhere Kosten tragen müssen.