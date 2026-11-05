Alles neu in der Fischerei: Das ändert sich in Kärnten ab 2027

Auf Kärntens Fischer kommen ab 2027 einige Änderungen zu: Wer erstmals eine Jahresfischerkarte erwerben möchte, muss künftig eine Prüfung ablegen. Gleichzeitig wird das Mindestalter für eigenständiges Fischen gesenkt.

Wer in Kärnten künftig eine Jahresfischerkarte erwerben möchte, muss sich auf neue Voraussetzungen einstellen. Bisher war Kärnten das einzige Bundesland Österreichs, in dem beim erstmaligen Erwerb keine abschließende Fischerprüfung erforderlich war. Das soll sich ab 2027 ändern. Eine entsprechende Novelle des Kärntner Fischereigesetzes wurde am Donnerstag (5. November) im Landwirtschaftsausschuss des Kärntner Landtags beschlossen, wie die SPÖ Kärnten informiert. Die endgültige Entscheidung soll am 19. November im Landtag fallen.

Was müssen angehende Fischer künftig wissen?

Wer erstmals eine Jahresfischerkarte beantragt, muss künftig zunächst einen Vorbereitungskurs besuchen und anschließend eine Prüfung bestehen. Dabei werden unter anderem Kenntnisse über Fischarten, Gewässerökologie, Fanggeräte und die geltenden gesetzlichen Bestimmungen abgefragt. Ziel ist es, sicherzustellen, dass Fischer über das notwendige Wissen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Fischen und Gewässern verfügen.

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Kinder dürfen künftig schon ab zwölf Jahren alleine fischen

Während für den Erwerb der Jahresfischerkarte strengere Regeln geplant sind, wird das Fischen für den Nachwuchs früher möglich. Kinder und Jugendliche sollen künftig bereits ab zwölf Jahren eigenständig fischen dürfen, sofern sie die entsprechende Prüfung erfolgreich abgelegt haben. Bisher lag die Altersgrenze bei 14 Jahren. Auch jüngere Kinder können erste Erfahrungen mit der Fischerei sammeln: Unter entsprechender Aufsicht ist das Fischen bereits ab sieben Jahren erlaubt.

Müssen erfahrene Fischer ebenfalls zur Prüfung?

Für langjährige Fischer ist eine Ausnahme vorgesehen. Wer innerhalb der vergangenen zehn Jahre bereits eine entsprechende Jahresfischerkarte oder eine vergleichbare Berechtigung besessen hat, muss die neue Prüfung nicht nachholen. Die bisherige Berechtigung kann als Nachweis der fachlichen Eignung dienen. Vorausgesetzt, der Landtag beschließt die Gesetzesnovelle am 19. November endgültig, sollen die neuen Bestimmungen ab 2027 gelten.

SPÖ begrüßt geplante Änderungen

SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller begrüßt die Einführung der Prüfung und verweist darauf, dass sich auch der Landesfischereibeirat dafür ausgesprochen habe. „Das soll aber niemanden von der Ausübung der Fischerei abhalten. Im Gegenteil: Es geht darum, das Niveau der fachlichen Ausbildung weiter zu heben“, erklärt Burgstaller. Gleichzeitig sieht er in der niedrigeren Altersgrenze eine Möglichkeit, Kinder früher für die Fischerei zu begeistern und ihnen einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur zu vermitteln.