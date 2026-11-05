Das Land Kärnten saniert ab Montag, 9. November 2026 die L71a Karnburger Straße bei Maria Saal. Bis Mitte Dezember regelt auf dem 1,5-Kilometer-Abschnitt eine Baustellenampel den Verkehr.

Tiefe Risse und Spurrinnen machen die Sanierung der wichtigen Pendler- und Wirtschaftsroute in der Gemeinde Maria Saal notwendig. Neben einer komplett neuen Asphaltschicht werden auch die Entwässerung sowie die Bankette erneuert. Die Arbeiten an der L71a Karnburger Straße beginnen am Montag, 9. November und sollen bis Mitte Dezember 2026 abgeschlossen sein. Der Verkehr wird während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten: Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen sich jedoch auf eine halbseitige Sperre mit Ampelregelung und Temporeduktionen einstellen.

Finanzierung durch Baukartell-Gelder

Finanziert wird das 500.000-Euro-Projekt aus Schadenersatzzahlungen des österreichischen Baukartells, aus denen Kärnten rund 12 Millionen Euro an Wiedergutmachung verhandeln konnte. Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber (ÖVP) betont: „Durch das Geld aus dem Baukartell können wir dringende Sanierungsprojekte wie jenes an der L71a trotz angespannter Budgetlage rasch vorziehen und die Verkehrssicherheit erhöhen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2026 um 15:05 Uhr aktualisiert