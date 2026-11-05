Von Berlin nach Althofen: Generationenwechsel in Zahnarztpraxis

Die 36-Jährige leitet damit einen Betrieb, der bereits in vierter Generation innerhalb der Familie weitergegeben wird. Schon ihr Urgroßvater praktizierte als Zahnarzt in eingemieteten Räumen, ehe ihr Großvater das Gebäude in der Kreuzstraße errichtete, das im Jahr 2001 als vergrößerter Neubau modernisiert wurde. Über die jahrzehntelange Arbeit der Vorgängergeneration sagt die Nachfolgerin: „Mein Vater hat die Praxis 42 Jahre lang geführt“.

„Schritt zurück nach Kärnten war für mich ganz klar“

Dabei verlief ihr Weg in das Fach keineswegs geradlinig. Ursprünglich startete sie ihre akademische Ausbildung mit dem Studium der Humanmedizin in Berlin, ehe sie sich umorientierte: „Ich wollte gerne in einem chirurgischen Bereich arbeiten. Über die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie bin ich schließlich zur Zahnmedizin gekommen“. Nach dem anschließenden Zahnmedizinstudium in Berlin zog es die zweifache Mutter zurück in den Süden: „Der Schritt zurück nach Kärnten war für mich ganz klar. Es ist schön, wieder in der Heimat zu sein, vor allem, wenn man eine Familie hat. Langfristig war es auch mein Wunsch, die Zahnarztpraxis meines Vaters zu übernehmen und die Familientradition weiterzuführen“. Dem Schritt nach Althofen gingen zwei Jahre an der Klagenfurter Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie knapp vier Jahre in einer eigenen Praxis in Weitensfeld voraus.

Schwerpunkt auf chirurgische Behandlungen

Fachlich legt Dr. Lauritsch Schwerpunkte auf chirurgische Behandlungen, Implantologie sowie die Vorsorge, für die ihr zwei Prophylaxeassistentinnen zur Seite stehen. Großen Wert legt sie zudem auf junge Patientinnen und Patienten: „Die Kinderzahnheilkunde liegt mir sehr am Herzen. Derzeit absolviere ich die dafür erforderliche Zertifizierung. Denn die Grundlage für gesunde Zähne wird bereits im Kindesalter gelegt. Mir ist es wichtig, die Zahnmedizin weiterzuentwickeln und die möglichst angstfrei zu gestalten“. Den Praxisalltag bestreitet sie gemeinsam mit einem vierköpfigen Mitarbeiterinnen-Team und betont dabei: „Ein gutes Team ist mir sehr wichtig. Nur gemeinsam können wir unseren Patientinnen und Patienten eine bestmögliche Betreuung bieten“.

Öffnungszeiten

Geöffnet hat die Ordination montags von 7:30 bis 13 Uhr, Dienstag bis Freitag von 7:30 bis 12 Uhr sowie an den Nachmittagen von Dienstag bis Donnerstag zwischen 13 und 16 Uhr. An den Nachmittagsterminen am Dienstag und Donnerstag steht ihr Vater weiterhin in der Praxis zur Seite, sodass sich langjährige Patientinnen und Patienten auf Wunsch auch künftig von ihm behandeln lassen können.