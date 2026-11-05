Festakt der Polizei in Kärnten: Ehrungen und Dekrete feierlich überreicht

Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der Landespolizeidirektion überreichte Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß am 5. November 2026 gemeinsam mit ihrem Stellvertreter, Generalmajor Arthur Lamprecht, zahlreiche Auszeichnungen sowie Bestellungs- und Ruhestandsdekrete. Für die musikalische Begleitung der Feierstunde sorgte das Bläserensemble der Polizeimusik Kärnten.

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Neue Funktionen

Offiziell in ihre neuen Funktionen bestellt wurden Chefinspektor Hannes Lassnig als Fachbereichsleiter Raub im Landeskriminalamt sowie Kontrollinspektor Thomas Bauer als Kommandant der Polizeiinspektion Rennweg/Katschberg und Kontrollinspektor Michael Bernhard als Kommandant der Polizeiinspektion Steinfeld. Ebenso erhielten Kontrollinspektorin Stephanie Hermetter für die Führung der Polizeiinspektion Klagenfurt/WS-Viktring, Kontrollinspektorin Alexandra Hinterer für das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt/WS und Kontrollinspektorin Katrin Hohenwarter für die Polizeiinspektion Kötschach-Mauthen ihre Leitungsdekrete. Bei der Polizeiinspektion Gmünd/Ktn. ging ein Bestellungsdekret an Kontrollinspektorin Claudia Mitterer.

In den Ruhestand verabschiedet

Gleichzeitig verabschiedeten Kohlweiß und Lamprecht verdiente Bedienstete in den Ruhestand. Ihre Dekrete nahmen Chefinspektor Hermann Jahn, Fachbereichsleiter Vermögensdelikte im Stadtpolizeikommando Klagenfurt/WS, sowie Chefinspektor Harald Janesch, Fachbereichsleiter Analyse im Landeskriminalamt, entgegen. Den Übertritt in den Ruhestand traten zudem Chefinspektor Christian Joham, Fachbereichsleiter Raub im Landeskriminalamt, Kontrollinspektor Peter Rippitsch, Kommandant des Polizeianhaltezentrums Klagenfurt/WS, und Amtsdirektor Arno Martl, Fachbereichsleiter Immobilien- und Objektmanagement, Versorgung in der Logistikabteilung, an.

©Polizei Kärnten | Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß, Amtsdirektor Arno Martl, Chefinspektor Hermann Jahn, Chefinspektor Christian Joham, Kontrollinspektor Peter Ripitsch und Generalmajor Arthur Lamprecht.

Ehrenzeichen für Verdienste

Darüber hinaus bildeten staatliche und behördliche Ehrungen einen zentralen Teil des Festaktes. Amtsdirektor Regierungsrat Wolfgang Kraschl aus dem Büro Rechtsangelegenheiten wurde mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich gewürdigt. Das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ging an Chefinspektor in Ruhe Paul Schnabl, ehemals beim Bezirkspolizeikommando Hermagor tätig, während Abteilungsinspektor in Ruhe Klaus Rindler, vormals Polizeiinspektion Launsdorf, das Goldene Verdienstzeichen für Verdienste um die Republik Österreich erhielt. Mit dem Anerkennungszeichen des Bundesministers für Inneres wurde Inspektor Makyah Okorn von der Polizeiinspektion Pörtschach/WS ausgezeichnet. Die belobende Anerkennung ging an Kontrollor Henryk Unterköfler aus dem Assistenzbereich IT-Beweissicherung – CCTC des Landeskriminalamtes. Über Dank und Anerkennung durften sich schließlich Revierinspektorin Kristina Kapellari und Kontrollorin Lejla Sinanovic freuen, die beide im Büro Öffentlichkeitsarbeit und Interner Dienstbetrieb wirken.