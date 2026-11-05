Kulturhalle Himmelberg wird zum Schauplatz für Polizeimusik

Die Landespolizeidirektion Kärnten lädt am Donnerstag, 12. November 2026, ab 19 Uhr zum Bezirkskonzert in die Kulturhalle Himmelberg. Polizeimusik und Chor bieten ein Programm von Filmmusik bis Chortradition.

Die Landespolizeidirektion Kärnten lädt am Donnerstag, den 12. November, herzlich zum Bezirkskonzert in Himmelberg ein. Willkommen sind alle Freundinnen und Freunde der Polizeimusik und des Polizeichores. Zum Auftakt dieses Abends entführt die Polizeimusik das Publikum mit „Thor – The Dark World“ in die Welt großer Kinofilme. Publikum darf außerdem das Medley „Ambros – Das Leiwanste!“ genießen, ehe der Konzertabend mit dem mitreißenden Konzertmarsch „Höhenflieger“ von Gerhard Lampert abgerundet wird.

Breitgefächerte Unterhaltung

Das Repertoire reicht vom Welthit „La Paloma“ über Herbert Grönemeyers Klassiker „Mambo“ bis hin zu vertrauten Heimatklängen: Mit Werken wie „Nit lei im Tram“ und „Mein Kärntnerland“ ist für echte Kärntner Chortradition gesorgt.