Jahreshauptversammlung beim WAC: Vorstand für die nächsten vier Jahre gewählt

Der RZ Pellets WAC hat im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung am Dienstag in der heimischen Lavanttal Arena die Weichen für die Zukunft gestellt.

Bei den turnusmäßigen Neuwahlen des Vorstands für die nächste vierjährige Funktionsperiode ergab sich an zentraler Stelle ein personeller Wechsel: Günther Streit übernimmt das Amt des Vize-Präsidenten.

Über den 50-Jährigen

Der 50-jährige Wolfsberger Familienvater, im Zivilberuf als Geschäftsführer im Personalmanagement tätig, war bereits in den vergangenen vier Jahren als Schriftführer-Stellvertreter im Vereinsvorstand aktiv. Er folgt auf Christian Puff, der der Führungsebene weiterhin als Schriftführer-Stellvertreter erhalten bleibt.

Team komplett

An der Spitze des Gremiums steht unverändert Präsident Dietmar Riegler. Komplettiert wird das Führungsteam durch die beiden Obmänner Horst Nössler und Jürgen Schratter, Kassier Norbert Kopp mit Stellvertreterin Melanie Deckan sowie Schriftführer Markus Perchthaler, der gemeinsam mit Christian Puff und Ortwin Laggner die Schriftführung verantwortet.