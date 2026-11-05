126 Teams, 10.000 Nächtigungen: Pond Hockey Weissensee strebt Bestmarke an

Nach der Premiere im Jänner mit 72 Teams aus sechs Nationen bauen die Veranstalter das Teilnehmerfeld auf 126 Mannschaften aus, deren Startplätze binnen weniger Tage vergeben waren. Rund 1.100 Aktive aus 14 Ländern treten beim Masters-Turnier am Freitag und Samstag im Format Drei-gegen-drei auf 24 Spielfeldern an, wobei insgesamt 1.200 Partien auf dem Eis ausgetragen werden. Das Feld reicht von Amateur- über Mixed- bis hin zu Damenteams und ist teils mit ehemaligen Profis besetzt.

10.000 Übernachtungen erwartet

Christian Kresse, Ideengeber und Veranstalter von Pond Hockey Weissensee, hebt die Dimension des Events hervor: „Mit dem Pond-Hockey-Turnier am Weißensee erwarten wir nicht nur über 2.000 Hockeyspielerinnen und -spieler aus 14 Ländern, sondern sorgen auch für 10.000 Übernachtungen in der gesamten Region. Mit dieser Veranstaltung sind wir wohl auch die größte Sportveranstaltung kommenden Winter in Kärnten. Dank zahlreicher Partner ist es uns möglich, diese Veranstaltung in der geplanten Form zu erweitern!“ Mitveranstalter Gerhard Brüggler betont das Zusammenspiel vor Ort: „Unser Ziel ist es, beim Pond Hockey Turnier am Weißensee nicht nur die Herzen der aktiven Spieler höherschlagen zu lassen, sondern auch unsere Gäste und Zuschauer zu begeistern. Gemeinsam mit der Elf-Städte-Tour, unserem Zeltbetreiber und engagierten Partnern wollen wir ein unvergessliches Erlebnis schaƯen, bei dem die Freude am Eishockey, die einzigartige Naturkulisse und das Miteinander im Mittelpunkt stehen.“

©PondHockey Weissensee / TommyEgger

Nachwuchstag mit bis zu 1.000 Kindern

Neu im Programm ist der Sonntag, 17. Jänner, an dem gemeinsam mit dem Kärntner Eishockeyverband (KEHV) ein Nachwuchstag mit bis zu 1.000 Kindern und Jugendlichen über die Bühne geht. Gespielt wird in den Altersklassen U10 und U14 sowie in einem „Learn to play“-Bewerb für Einsteiger. KEHV-Präsident Michael Löschnig erklärt dazu: „Kärnten ist nicht nur seit Jahren das führende Eishockey-Bundesland in Österreich, sondern beweist auch mit diesem Turnier seine besondere Hockey-Kompetenz. Ganz besonders freut es mich, dass wir das wohl größte Junior-Hockey-Turnier Europas in Kärnten veranstalten werden. Wir hoffen auch, dass viele Kinder und Jugendliche die Möglichkeit nutzen, beim ‚Learn-to-Play‘-Turnier mit dabei zu sein und Eishockeyluft zu schnuppern!“

11-Städte-Tour

Auch für den örtlichen Tourismus stellt das Ereignis direkt vor der traditionellen 11-Städte-Tour einen Mehrwert dar. Bürgermeisterin Karoline Turnschek hält fest: „Mit dem Pond Hockey Turnier Mitte Jänner ist der Weißensee nun auch der Spielplatz der Natur für viele Hockey-Fans. Die Tourismusbetriebe freuen sich über einen weiteren Impuls in der Saison. Das Team der Gemeinde Weißensee wird wieder alles unternehmen, um aktiven Sportlerinnen und Sportlern und auch allen Zusehenden, die in diesen Tagen an den See kommen, einen perfekten Aufenthalt zu bieten.“ Abgerundet wird das dreitägige Geschehen durch ein VIP-Charity-Spiel, eine Para-Hockey-Begegnung, ein Rahmenprogramm sowie die kulinarische Betreuung des Gastronomiebereichs durch Vier-Hauben-Koch Stefan Glantschnig. Zuseherinnen und Zuseher können die Turniere an allen drei Veranstaltungstagen mitverfolgen.