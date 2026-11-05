Spatenstich bei WECH: Millionen-Projekt für Kärntens Geflügelwirtschaft

Beim offiziellen Spatenstich für eine neue, über 3.500 Quadratmeter große zweigeschossige Produktionshalle betonte Agrarreferent LH-Stv. Martin Gruber die Bedeutung für den heimischen Markt: „Ein Ausbau der heimischen Produktion und Verarbeitung von Geflügel bedeutet auch weniger billige Importware aus dem Ausland, wo in keiner Weise jene Tierwohlstandards und hohe Auflagen gelten, die unsere Bauern einhalten. Daher sehe ich in der Erweiterung und Modernisierung, in die WECH investiert, auch einen Beitrag zur Stärkung und Absicherung der Geflügelmast in Kärnten.“

Produktionswert von über 50 Millionen Euro

Mit einem Produktionswert von über 50 Millionen Euro bildet die Geflügelwirtschaft nach Milch und Rind die drittwichtigste Säule der Kärntner Landwirtschaft. Gruber verwies in diesem Zusammenhang auf die anhaltend hohe Nachfrage: „Die Geflügelwirtschaft ist eine Branche, die Zukunft hat. Nicht zuletzt, weil auch die derzeitigen Ernährungstrends die Nachfrage nach Geflügel auf einem hohen Niveau halten. Damit die Kärntner Betriebe davon profitieren können, brauchen sie starke Partner wie WECH – ein Unternehmen, das sehr eng mit seinen Produzenten verbunden ist, mit Abnehmeverträgen, die teilweise Generationen zurückreichen. Eine solche Zusammenarbeit drückt zugleich auch Wertschätzung für die Arbeit unserer Landwirte aus, was ich als wichtiges Signal empfinde.“

Neubauprojekt

Das Neubauprojekt sieht im Erdgeschoss neue Kühl- und Tiefkühlzonen sowie zwei vollautomatische Zerlege- und Filetieranlagen vor, wodurch sich die jeweiligen Kapazitäten nahezu verdoppeln. Robotertechnik übernimmt künftig Schritte bei Verteilung, Gewichtskontrolle und Verpackung, während im Obergeschoss Sozial-, Hygiene-, Büro-, Lager- und Technikflächen entstehen. Insgesamt strebt das Unternehmen binnen zwei bis drei Jahren eine Steigerung der Schlacht- und Verarbeitungskapazitäten um rund 40 Prozent an; die Fertigstellung ist für November 2027 anvisiert. Geschäftsführer Thomas Haslauer hob die regionale Verbundenheit hervor: „Wir sind sehr stolz darauf, als tief in der Region verwurzeltes Unternehmen einen aktiven Beitrag zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsraumes Lavanttals zu leisten und die Wertschöpfung gemeinsam mit unseren Vertragspartnern stark auszubauen. Mit der Investition sichern wir Arbeitsplätze, stärken unseren Standort und werden auch unserem traditionellen Selbstanspruch gerecht, durch die Zusammenarbeit mit heimischen Unternehmen einen größtmöglichen Teil der Aufträge regional zu vergeben. Es liegt grundsätzlich in unserer DNA, dass Investitionen auch jener Region zugutekommen, in der wir seit 68 Jahren verwurzelt sind und der wir auch einen großen Teil unseres Erfolgs zu verdanken haben.“

Ausbau der Technik

Ergänzt wird das Vorhaben durch Maßnahmen zur Nachhaltigkeit und Ressourcensicherung, darunter der Ausbau der betrieblichen Photovoltaikanlage, eine erweiterte Wärmerückgewinnung sowie ein zusätzlicher Hochbehälter zur langfristigen Trinkwasserspeicherung. Für Geschäftsführer Paul Pötz steht dabei die Partnerschaft mit den Erzeugern im Mittelpunkt: „Mit diesem Zubau investieren wir nicht nur in modernste Produktionstechnologie, sondern vor allem in die Zukunft unseres Unternehmens und unserer bäuerlichen Partnerbetriebe. Indem wir zusätzliche Verarbeitungskapazitäten schaffen, sichern wir die langfristige Zusammenarbeit mit unseren bestehenden Geflügelbauern und schaffen gleichzeitig Perspektiven für neue Partnerschaften. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit der heimischen Landwirtschaft weiterzuwachsen und die regionale Geflügelproduktion nachhaltig zu stärken.“

Heimische Lebensmittel statt Billigimporte

Zum Abschluss würdigte Gruber das Gesamtvorhaben nochmals als wesentlichen Impuls für die regionale Wertschöpfung: „Dieser Spatenstich für den Ausbau der Produktion in St. Andrä ist auch ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort, zu den Mitarbeitern vor Ort, zur Kärntner Landwirtschaft und zum Einsatz für heimische Lebensmittel statt Billigimporten. Ich gratuliere dem Unternehmen, den Geschäftsführern sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu diesem Erweiterungsschritt recht herzlich und wüsche alles Gute.“