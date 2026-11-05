Rund 607.000 Euro investiert: Godinger Straße in St. Andrä erneuert

Der Weg erschließt 20 Hofstellen sowie 132 weitere Objekte und sichert die Zufahrt zu 910 Hektar Wald, 250 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche und 100 Hektar Almflächen. Die Fahrbahn wurde auf vier Metern Breite mit einer neuen Trag- und Tragdeckschicht ausgebaut; zur Hangsicherung entstanden ein 75 Meter langes Spritzbeton-Stützbauwerk sowie eine zehn Meter lange Wurfsteinmauer. Zusätzlich sanierte die Stadtgemeinde rund zwei weitere Kilometer der Straße aus eigenen Mitteln und gab diese ebenfalls für den Verkehr frei.

607.000 Euro investiert

Die Gesamtbaukosten betrugen rund 607.000 Euro, wovon das Land Kärnten über das Agrarreferat 40 Prozent – rund 243.000 Euro – beisteuerte. Landeshauptmann-Stellvertreter und Agrarreferent Martin Gruber betonte bei der Eröffnung: „Ländliche Wege verbinden Höfe und Ortschaften und erleichtern den Menschen im ländlichen Raum den Alltag. Sie bilden die Grundlage dafür, dass unsere bäuerlichen Familienbetriebe wirtschaften können, unsere Wälder nachhaltig bewirtschaftet werden und unsere Almen auch in Zukunft erhalten bleiben.“ Gruber hob zudem die Bedeutung der Investition hervor: „Mit Gesamtbaukosten von rund 607.000 Euro und einem Fördersatz von 40 Prozent ist dieses Projekt ein klares Bekenntnis der öffentlichen Hand zum ländlichen Raum. Jeder Euro, der in das ländliche Wegenetz fließt, stärkt unsere Landwirtschaft und schafft Wertschöpfung in den Regionen.“

Feierliche Eröffnung

An der Feier nahmen neben LHStv. Gruber auch Bürgermeisterin Maria Knauder, Vizebürgermeister und Straßenbaureferent Maximilian Peter, Mitglieder des Gemeinderates sowie Anrainerinnen und Anrainer teil. Die Segnung nahm Pfarrer Suresh Remalli vor. Kärntens ländliches Wegenetz umfasst rund 8.600 Kilometer, heuer fließen etwa 10 Millionen Euro an Landesförderungen in über 230 Projekte in 100 Gemeinden, wodurch ein Gesamtbauvolumen von mehr als 21 Millionen Euro ausgelöst wird.