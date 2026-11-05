SPÖ Frauen Kärnten fordern rasche Umsetzung der EU-Lohntransparenz

Statistisch gesehen arbeiten Frauen in Österreich 57 Tage im Jahr ohne Bezahlung. Ein Blick nach Kärnten zeigt, dass sich der geschlechtsspezifische Einkommensunterschied auf 16,2 Prozent beläuft, wie die SPÖ Kärnten berichtet.

„Frauen leisten gleich viel, verdienen aber noch immer weniger. Das ist unfair und längst nicht mehr zeitgemäß“, hält Petra Oberrauner fest. Als ein wesentlicher Hebel gegen diese Diskrepanz wird eine zügige Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie gesehen: „Über Geld spricht man nicht? Doch, unbedingt! Wer fair bezahlt, muss Transparenz nicht fürchten“, so Oberrauner weiter.

„Familie ist Teamarbeit“

Die Thematik der Einkommensgerechtigkeit reicht jedoch über den reinen Gehaltszettel hinaus; entscheidend seien ebenso gleichwertige Aufstiegsmöglichkeiten im Beruf, der Ausbau der Kinderbetreuung sowie eine ausgewogene Verteilung unbezahlter Sorgearbeiten: „Familie ist Teamarbeit. Frauen dürfen nicht länger finanziell benachteiligt werden, weil sie Verantwortung für Kinder oder Angehörige übernehmen. Gerechtigkeit darf nicht nur auf dem Papier stehen, sie muss auch am Konto ankommen! Denn Gleichstellung beginnt mit Frauen“, betont Oberrauner abschließend.