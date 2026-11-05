Bis zu -2 Grad: Wo sich am Freitag die Sonne gegen den Nebel durchsetzt

In Kärnten folgt auf morgendlichen Nebel strahlender Sonnenschein. Regional bleibt es aber trüb. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen -2 und 3 Grad.

Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen -2 und 3 Grad, während das Thermometer tagsüber Höchstwerte von 5 bis 8 Grad erreicht.

Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen -2 und 3 Grad, während das Thermometer tagsüber Höchstwerte von 5 bis 8 Grad erreicht.

Für den Freitag zeichnet sich für Kärnten eine markante Zweiteilung des Wetters ab. Während der Tag in weiten Teilen des Landes abseits von morgendlichen Nebel- und Hochnebelfeldern sowie nach deren allmählicher Auflösung von strahlendem Sonnenschein geprägt sein wird, kommen manche Regionen deutlich schwerer in den Genuss der Sonnenstrahlen.

5 bis 8 Grad

Die Meteorologen der GeoSphere Austria verweisen auf regionale Unterschiede: „Sehr zäh kann sich die Nebeldecke vor allem im östlichen Klagenfurter Becken halten“, so die Meteorlogen der GeoSphere Austria. Beim Temperaturniveau bleibt es herbstlich kühl: Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen -2 und 3 Grad, während das Thermometer tagsüber Höchstwerte von 5 bis 8 Grad erreicht.