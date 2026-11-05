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/ ©Montage: 5 Minuten & Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt eine dick eingepackte Frau vor dem winterlichen Wörthersee.
Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen -2 und 3 Grad, während das Thermometer tagsüber Höchstwerte von 5 bis 8 Grad erreicht.
Kärnten
05/11/2026
Wetterprognose

Bis zu -2 Grad: Wo sich am Freitag die Sonne gegen den Nebel durchsetzt

In Kärnten folgt auf morgendlichen Nebel strahlender Sonnenschein. Regional bleibt es aber trüb. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen -2 und 3 Grad.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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Für den Freitag zeichnet sich für Kärnten eine markante Zweiteilung des Wetters ab. Während der Tag in weiten Teilen des Landes abseits von morgendlichen Nebel- und Hochnebelfeldern sowie nach deren allmählicher Auflösung von strahlendem Sonnenschein geprägt sein wird, kommen manche Regionen deutlich schwerer in den Genuss der Sonnenstrahlen.

5 bis 8 Grad

Die Meteorologen der GeoSphere Austria verweisen auf regionale Unterschiede: „Sehr zäh kann sich die Nebeldecke vor allem im östlichen Klagenfurter Becken halten“, so die Meteorlogen der GeoSphere Austria. Beim Temperaturniveau bleibt es herbstlich kühl: Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen -2 und 3 Grad, während das Thermometer tagsüber Höchstwerte von 5 bis 8 Grad erreicht.

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