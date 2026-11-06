Schnelles Internet: Alpen Glasfaser baut Netz in St. Veit an der Glan aus

Alpen Glasfaser baut seit Oktober in St. Veit an der Glan rund 35 Kilometer Glasfasernetz für schnelles Magenta-Internet aus. Haushalte profitieren bei einer Bestellung bis 30. November von 100 Euro Frühbucherbonus.

Die Bauarbeiten für das zukunftssichere Breitbandnetz laufen bereits seit Anfang Oktober – aktuell wird unter anderem im Bereich der Schützenstraße in St. Veit an der Glan gegraben. Das Gemeinschaftsunternehmen von Magenta Telekom und dem Infrastrukturinvestor Meridiam setzt das Vorhaben rein eigenwirtschaftlich um.

Standortvorteil für Bevölkerung und Betriebe

Für die Bezirkshauptstadt bedeutet der Netzausbau einen massiven Technologiesprung. Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) unterstreicht die Bedeutung dieser wichtigen Investition in die Zukunft für die Bürgerinnen und Bürger, etwa im Bereich Homeoffice, Streaming oder Unternehmensanwendungen. Alpen Glasfaser zählt laut RTR zu den führenden FTTH-Anbietern Österreichs und ist aktuell in rund 80 Gemeinden aktiv. In Kärnten treibt das Unternehmen das Netz neben St. Veit derzeit auch in Villach, Völkermarkt, Spittal, Wolfsberg, Maria Wörth, Feldkirchen und Seeboden voran. Die technische Arbeitsteilung bleibt klar geregelt: Alpen Glasfaser errichtet und wartet die passive Leitungsinfrastruktur, während Magenta den aktiven Netzbetrieb und die Endkundentarife übernimmt.

©Peter Just v.l.n.r.: Filip Mandic (Beyer Spezialbau), Bürgermeister Martin Kulmer, Brigitte Herzog (Alpen Glasfaser), Peter Samselnig (Magenta Telekom), Sonja Thurnes (CCE Ziviltechniker).

100 Euro Frühbucherbonus bis 30. November

Für Unentschlossene gibt es eine finanzielle Einstiegshilfe: Wer einen Anschluss bei Magenta bis zum 30. November bestellt, erhält einen Frühbucherbonus von 100 Euro auf den Hausanschluss. Interessierte können die genaue Verfügbarkeit für die eigene Adresse online überprüfen.