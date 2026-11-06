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/ ©pexels.com
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt ein Hotelzimmer.
Unter einem Vorwand verschafften sich zwei Frauen Zutritt zum Wohnhaus eines Seniors.
Bezirk Spittal
06/11/2026
Als Gäste getarnt

Dreiste Masche: Urlauberinnen mieten online Unterkunft für Einbruch

Dreister Diebstahl im Bezirk Spittal: Zwei Frauen buchten eine Unterkunft, drangen jedoch stattdessen in das Heim des 93-jährigen Vaters ihres Vermieters ein. Während sie ihn ablenkten, stahlen sie Schmuck sowie ein Handy.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(182 Wörter)
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Kriminelle greifen bei Straftaten auf zunehmend ausgefallenere Methoden zurück. Das zeigt auch ein Fall, der derzeit die Polizei im Bezirk Spittal an der Drau beschäftigt: Zwei noch nicht ausgeforschte Verdächtige mieteten sich zunächst eine Bleibe beim Sohn des Geschädigten, ehe sie die Tat verübten.

Urlauberinnen verübten Einbruch

Die beiden Frauen buchten die Unterkunft über ein Onlineportal. Bei ihrer Ankunft nahmen sie dann telefonisch Kontakt mit dem 62-jährigen Unterkunftgeber auf und erfuhren so, dass dieser gerade nicht vor Ort war. „Daraufhin drangen sie über eine nicht verschlossene Terassentür in die Wohnung seines 93-jährigen Vaters ein“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Winklern.

Frauen bestehlen Pensionisten

Die Frauen verwickelten den Pensionisten in ein Gespräch und ließen ihn in der Küche sitzen, während sie das Wohnhaus durchsuchten. Laut der Polizei stahlen sie Goldschmuck sowie ein Mobiltelefon bevor sie das Gebäude wieder verließen und flüchteten. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobereich geschätzt. Die Ermittlungen laufen.

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