Kärntens Industrie: Jeder vierte Betrieb plant Personalabbau

In Kärntens Industrie verschärft sich die Personallage im 3. Quartal spürbar. Eine aktuelle Erhebung der Industriellenvereinigung zeigt, dass immer weniger Betriebe neue Mitarbeiter suchen und der geplante Stellenabbau zunimmt.

Ein spürbarer Dämpfer für den Kärntner Arbeitsmarkt: Laut der aktuellen Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung Kärnten (IV) für das dritte Quartal 2026 verschlechtern sich die Personalaussichten drastisch. Lediglich drei Prozent der 55 befragten Industriebetriebe beabsichtigen in den kommenden drei Monaten, neue Mitarbeiter einzustellen. Demgegenüber gehen bereits 26 Prozent von einem Personalabbau aus – im zweiten Quartal waren es erst 14 Prozent. Der Großteil von 71 Prozent peilt zumindest einen stabilen Personalstand an.

Betriebe kündigen Personalabbau an

„Die Beschäftigungsaussichten sind das deutlichste Warnsignal dieser Umfrage. Wenn bereits mehr als ein Viertel der Betriebe mit einem Rückgang rechnet, braucht es rasch bessere Rahmenbedingungen, um Arbeitsplätze und Wertschöpfung am Standort zu sichern“, warnt IV-Geschäftsführerin Claudia Mischensky. Die Kärntner Industrie hält sich im schwierigen Umfeld zwar grundsätzlich stabil, ein echter Aufschwung bleibt jedoch aus. „Von einer nachhaltigen Erholung kann keine Rede sein“, betont IV-Präsident Timo Springer. Während aktuell 42 Prozent der Unternehmen ihre Lage als positiv bewerten, sinkt diese Quote mit Blick auf die nächsten sechs Monate auf 34 Prozent. Auch das Auftragsvolumen schrumpft: Der Anteil jener, die ihren Auftragsbestand als gut bezeichnen, ging von 48 auf 43 Prozent zurück, im Auslandsgeschäft von 53 auf 46 Prozent. Dennoch rechnen 58 Prozent mit einer gleichbleibenden und 34 Prozent mit einer wachsenden Produktion.

Maßnahmen zur Entlastung nötig

Zusätzliche Belastungen wie die Erhöhung der Netztarife für 2027 verschärfen laut IV die Lage. Springer fordert daher rasche Entlastungen: geringere Lohnnebenkosten, Bürokratieabbau, flottere Verfahren und planbare Investitionsanreize.