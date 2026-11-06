Flammen auf Balkon: Nachbarn verhindern Schlimmeres

Aufmerksame Nachbarn verhinderten am Freitag in Klein St. Veit Schlimmeres: Nachdem eine Kerze auf einem Balkon ein Feuer entfacht hatte, reagierten sie geistesgegenwärtig und alarmierten umgehend die Feuerwehr.

Am Freitagmorgen heulten im Bezirk St. Veit an der Glan die Sirenen: Auf einem Balkon in Klein St. Paul ist die Flamme einer Laternenkerze außer Kontrolle geraten und hat einen Brand ausgelöst. Aufmerksame Nachbarn bemerkten das Feuer rechtzeitig und schlugen Alarm. Infolgedessen rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Brückl zum Einsatz aus. Nach der Erkundung vor Ort konnte Entwarnung geben werden: Es bestand keine Gefahr, weitere Maßnahmen waren nicht nötig. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin wieder ins Rüsthaus ein.