Rechtsstreit um Wörthersee-Villa beendet: Familie Tilly zieht Klage gegen Grüne zurück

Der juristische Konflikt zwischen der Familie des Holzindustriellen Hans Tilly und den Kärntner Grünen ist vorbei. Nachdem die Grünen bereits vor dem Oberlandesgericht (OLG) Graz und dem Obersten Gerichtshof (OGH) recht bekommen hatten, hat die Familie Tilly ihre Klage nun offiziell zurückgezogen. Das Landesgericht Klagenfurt hat das Verfahren formell für beendet erklärt. Zudem muss die klagende Partei die Verfahrenskosten in Höhe von rund 8.500 Euro tragen, heißt es in einer Aussendung der Grünen.

Streit um Gemeindevolksbegehren

Ausgangspunkt der gerichtlichen Auseinandersetzung war ein von den Grünen im März initiiertes Gemeindevolksbegehren in Krumpendorf. Die Partei wollte damit Transparenz schaffen und die Bevölkerung über die Zukunft der Halbinsel Walterskirchen abstimmen lassen. Die Familie Tilly war daraufhin vor Gericht gezogen: Sie sah in einzelnen Passagen der Initiative kreditschädigende, unzutreffende und ehrenrührige Vorwürfe und erwirkte zunächst eine einstweilige Verfügung gegen die Grünen. In den höheren Instanzen hielt diese jedoch nicht stand: Das OLG Graz hob die einstweilige Verfügung vollständig auf und der Oberste Gerichtshof wies in weiterer Folge den außerordentlichen Revisionsrekurs der Familie Tilly zurück. Mit der anschließenden Klagsrückziehung beim Landesgericht Klagenfurt ist der Rechtsstreit nun endgültig vom Tisch.

Voglauer: „Großer Erfolg für uns und die politische Meinungsfreiheit“

„Das ist ein großer Erfolg für uns, für die politische Meinungsfreiheit und für alle, die sich für Transparenz und den Schutz unserer Natur einsetzen“, reagiert Grünen-Landessprecherin Olga Voglauer auf das Verfahrensende. Man habe sich nicht einschüchtern lassen und bewiesen, dass politische Kritik ihren festen Platz im demokratischen Diskurs haben müsse. Rechtsanwalt Matthias Heltschl von der Medienrechtskanzlei Windhager, der die Grünen vertrat, betont: „Der Ausgang des Verfahrens ist ein wichtiges Signal für die politische Meinungsfreiheit. Gerade bei Fragen von erheblichem öffentlichem Interesse muss eine offene und auch zugespitzte politische Auseinandersetzung möglich sein.“

©Parlamentsdirektion/​Johannes Zinner „Das ist ein großer Erfolg für uns, für die politische Meinungsfreiheit und für alle, die sich für Transparenz und den Schutz unserer Natur einsetzen“, reagiert Grünen-Landessprecherin Olga Voglauer auf das Verfahrensende.

Hintergründe: Hof wurde abgerissen

Im Zentrum des seit über 20 Jahren schwelenden Konflikts steht die Villa der Familie Tilly auf der Wörthersee-Halbinsel Walterskirchen, die im Naturschutzgebiet liegt. Laut ursprünglichem Baubescheid hätte ein alter Hof saniert und dessen Mauern in den Bau integriert werden müssen. Das Gebäude wurde damals jedoch – laut Angaben der Bauherren aus Sicherheitsgründen – vollständig abgerissen und neu errichtet, heißt es in Medienberichten. Seither bemüht sich die Familie um eine nachträgliche Einzelbewilligung. Zuständig dafür ist der Gemeinderat von Krumpendorf. Ein ursprünglich für Mitte April geplanter Beschluss wurde vertagt, da die Gemeinde beschloss, ein weiteres Gutachten einzuholen. Laut dem Krumpendorfer Bürgermeister Gernot Bürger (ÖVP) liegt dieses Gutachten nach wie vor nicht vor.

Grüne sammeln weiter unterschriften

Auch wenn der Rechtsstreit beendet ist, bleibt die Zukunft des Bauwerks auf Walterskirchen weiter offen, heißt es vonseiten der Grünen in einer Aussendung. „Der juristische Erfolg ist wichtig, aber er bedeutet noch lange nicht, dass Walterskirchen gerettet ist“, stellt Voglauer klar. Die Grünen wollen ihr Gemeindevolksbegehren in Krumpendorf daher unverändert weiter vorantreiben, weitere Unterschriften sammeln und fordern von den Behörden sowie Bürgermeister Bürger rasche Klarheit in der Causa.