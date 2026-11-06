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/ ©ProsiebenSat1Puls4
Ein Bild auf 5min.at zeigt Samuel S. beim Belegen einer Pizza.
Wegen eines TikTok-Songs soll Samuel S. knapp 9.000 Euro zahlen.
Bleiburg
06/11/2026
9.000 Euro Strafe

Kärntner Start-up wird TikTok-Video zum Verhängnis

Knapp 9.000 Euro Schadenersatz für einen TikTok-Song? Ein Kärntner Start-up steht am 29. November 2026 im Fokus des PULS 4-Formats „Mein Recht – Ich geb nicht auf“.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Ab 29. November gibt es neue Folgen der TV-Sendung „Mein Recht – Ich geb nicht auf!“ auf PULS 4 und JOYN. Zum Staffelauftakt dreht sich alles um ein junges Tiefkühlpizza-Unternehmen aus Bleiburg. Der Grund: Betreiber Samuel S. hat einen seiner TikTok-Clips mit Musik aus deren Bibliothek unterlegt; nun soll er knapp 9.000 Euro zahlen. Denn das betroffene Musiklabel verbietet die gewerbliche Nutzung des Werkes und verlangt nun Schadenersatz.

Teure Abmahnung

Was für besonderen Unmut sorgt: Der Song stand im gewerblichen Account frei zur Auswahl – gänzlich ohne Hinweis darauf, dass er kommerziell gar nicht genutzt werden darf. Als Rechtsanwalt Christian Horwath die Geldforderung prüft, führt ihn die Spur zu einer bekannten deutschen Kanzlei. Ober er seinem Mandanten helfen kann, wird sich zeigen.

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