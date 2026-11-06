Kraftwerk Hammer: Bauarbeiten biegen auf Zielgerade ein

Das Kraftwerksprojekt Hammer biegt auf die Zielgerade ein. Das Krafthaus steht nach dem Abschluss der Baumeisterarbeiten Ende Oktober bereit für die Innenausstattung: In den kommenden Wochen erfolgen die Installation des Maschinensatzes und der elektromaschinellen Anlagenteile. Läuft alles nach Plan, startet die Anlage bald ihren Testlauf. „Aus heutiger Sicht können wir gegen Ende des ersten Quartals 2027 planmäßig mit dem Probebetrieb beginnen“, erklärt Projektleiter Thomas Meixner.

Wichtiger Meilenstein bei Kraftwerksbau erreicht

Auch unter der Erde geht es voran. Die Unterquerung der Lavant ist geglückt. Derzeit wird der Anschluss der Druckrohrleitung an das Krafthaus hergestellt. Auf der Trasse der B 70 ist der Großteil geschafft. „Rund 1.500 Meter der insgesamt 2.500 Meter langen Druckrohrleitung sind in der Bundesstraße bereits verlegt. Die restlichen 1.000 Meter werden wir bis zum zweiten Quartal 2027 fertigstellen“, führt Meixner aus. Auf den ersten 500 Metern nördlich von Frantschach rollt der Verkehr bereits über frischen Asphalt; Rohre, Leitungen und Glasfaser sind dort im Boden verstaut.

©Kelag Baufortschritt beim Kraftwerk Hammer.

Strom für Tausende Haushalte

Für das Verständnis während der Baumaßnahmen spricht die Kelag den Anrainern ihren Dank aus. Nach Fertigstellung soll das 1,7-Megawatt-Kraftwerk etwa 7,5 Millionen Kilowattstunden Ökostrom liefern. Zudem verbessert eine 2027 folgende Renaturierungsmaßnahme den ökologischen Zustand der Lavant von „mäßig“ auf „gut“, weil sie die Durchgängigkeit für Fische und Kleinlebewesen wiederherstellt.