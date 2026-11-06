„Unglaublich unfair“: Fellner will Kärntner Netztarife zur Bundessache machen

Kärnten hat fast doppelt so hohe Netztarife wie in Vorarlberg: Diesen Vergleich brachte Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner am Freitag bei der Landeshauptleutekonferenz vor. Er fordert einmal mehr eine österreichweite Lösung.

Während sich Stromkunden in weiten Teilen Österreichs ab 2027 über sinkende Netzgebühren freuen dürfen, droht vielen Kärntner Haushalten wie berichtet die nächste finanzielle Belastung. Eine Netztariferhöhung von 9,6 Prozent steht im Raum. Diese sorgte in den letzten Tagen für heftige Diskussionen in Gesellschaft und Politik. Nun hat Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) das Thema auch auf die bundespolitische Bühne gebracht. Bei der Landeshauptleutekonferenz am Freitag, dem 6. November, im vorarlbergischen Mellau appellierte er an seine Amtskollegen, die unterschiedlichen Netztarife in Österreich nicht länger hinzunehmen.

„Kärnten liefert. Und Kärnten zahlt.“

Dabei führte Fellner einen Vergleich an, der die Unterschiede zwischen den Bundesländern verdeutlichen soll. „In Kärnten ist der Netztarif um 40 Prozent höher als im Österreich-Schnitt. Vergleichen wir Kärnten mit Vorarlberg, dann sind es fast 100 Prozent“, erklärte der Landeshauptmann. Besonders ärgert ihn, dass Kärnten trotz seiner bedeutenden Rolle bei der österreichischen Stromversorgung so hohe Gebühren tragen muss. Das Bundesland produziere pro Kopf mehr grünen Strom als jedes andere und spiele mit seinen Kraftwerken auch bei der Wiederherstellung der Stromversorgung nach einem großflächigen Blackout eine wichtige Rolle. „Das heißt: Kärnten liefert. Und Kärnten zahlt“, brachte Fellner seine Kritik auf den Punkt. Die derzeitige Kostenverteilung bezeichnete er als ungerecht: „Ich halte das für unglaublich unfair und ich halte es für eine Gefahr für unser solidarisches Miteinander.“

©Land Vorarlberg/Alexandra Serra Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner betont: „In Kärnten ist der Netztarif um 40 Prozent höher als im Österreich-Schnitt. “

Fellner fordert Diskussion über einheitliche Netztarife

Seine Forderung: Die Kosten für den Betrieb und Ausbau der Stromnetze sollen künftig gerechter auf alle Bundesländer verteilt werden. Dafür spricht sich Fellner einmal mehr für eine österreichweite Vereinheitlichung der Netztarife aus. Bei der Konferenz appellierte er deshalb an die übrigen Landeshauptleute, die aus seiner Sicht bestehende Benachteiligung Kärntens anzuerkennen und sich einer entsprechenden Diskussion nicht zu verschließen.

Ab 2027 drohen rund 50 Euro Mehrkosten

Hintergrund der Debatte ist ein Ende Oktober veröffentlichter Entwurf der Regulierungsbehörde E-Control. Demnach sollen die Stromnetzentgelte in Österreich ab Jänner 2027 im Durchschnitt um 3,6 Prozent sinken. Für das Netzgebiet Kärnten ist hingegen eine Erhöhung um 9,6 Prozent vorgesehen. Für einen durchschnittlichen Haushalt würde das jährliche Mehrkosten von rund 50,15 Euro bedeuten. Eine Ausnahme bildet das Netzgebiet Klagenfurt: Dort sollen die Gebühren um 5,8 Prozent sinken. Die neuen Tarife sind jedoch noch nicht endgültig beschlossen. Der Entwurf befindet sich derzeit im Begutachtungsverfahren.

Gespräch mit Kelag brachte noch keine Lösung

Erst am Mittwoch, dem 4. November, hatte Fellner die Verantwortlichen von Kelag und Kärnten Netz zu einem Gespräch in die Landesregierung geladen. Mit Kelag-Vorstand Reinhard Draxler und KNG-Geschäftsführerin Eva Tatschl wollte er klären, wie es zu der geplanten Erhöhung kommt und welche Möglichkeiten es gibt, diese abzufedern. Eine Lösung brachte der runde Tisch allerdings nicht, weitere Gespräche mit Kelag und Kärnten Netz sollen folgen. Zudem kündigte Fellner an, alle Kärntner Nationalrats- und Bundesratsabgeordneten an einen Tisch holen zu wollen, um auch auf Bundesebene Druck zu machen.

©Land Vorarlberg/Alexandra Serra Am 6. November trafen sich die österreichischen Landeshauptleute in Vorarlberg.

Sorge um Millionen an EU-Fördergeldern

Neben den Netztarifen beschäftigten sich die Landeshauptleute auch mit der künftigen Verteilung von EU-Fördergeldern. Hintergrund sind Pläne, die Vergabe der Mittel künftig stärker über den Bund abzuwickeln. Die Länder befürchten dadurch, bei wichtigen Entscheidungen an Einfluss zu verlieren. Fellner warnt insbesondere davor, dass künftig weniger Fördergeld nach Kärnten fließen könnte. Allein im vergangenen Jahr erhielt das Bundesland laut Landeshauptmann mehr als 184,5 Millionen Euro aus EU-Förderungen. „Das war Rekord. Jede Million weniger würde uns wehtun“, betont Fellner. Die Landeshauptleute fordern deshalb, dass die Bundesregierung rasch Gespräche mit den Ländern aufnimmt. Bis Mitte 2027 muss Österreich seine entsprechenden Pläne bei der EU einreichen.

Reformen bei Gesundheit, Bildung und Verwaltung

Ein weiteres Thema war die sogenannte Reformpartnerschaft zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Bereits Ende Juni hatte man sich grundsätzlich darauf verständigt, Doppelgleisigkeiten abzubauen, Zuständigkeiten klarer zu regeln und Verwaltungsverfahren zu beschleunigen. Besonders in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Energie und Verwaltung besteht Reformbedarf. Allerdings sind laut Fellner noch zahlreiche Fragen offen, vor allem bei der Finanzierung. Die Länder wollen verhindern, dass ihnen zusätzliche Aufgaben übertragen werden, ohne dass dafür ausreichend Geld bereitgestellt wird. „Wir können nicht die Katze im Sack kaufen“, betont Fellner. In den kommenden Wochen sollen die Verhandlungen in Wien fortgesetzt werden.

Kärnten will Ausschreibungsregeln ändern

Auch bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sieht Kärnten Handlungsbedarf. Derzeit müssen bestimmte Aufträge bereits ab einem Wert von 216.000 Euro europaweit ausgeschrieben werden. Fellner hält diese Grenze angesichts der Preissteigerungen der vergangenen Jahre für nicht mehr zeitgemäß. Der bürokratische Aufwand stehe häufig in keinem angemessenen Verhältnis zum Auftragswert. Kärnten brachte deshalb einen Antrag ein, die europäischen Ausschreibungsregeln beziehungsweise die entsprechenden Schwellenwerte anzupassen. Damit sollen öffentliche Aufträge einfacher vergeben und regionale Unternehmen besser berücksichtigt werden können. Der Kärntner Antrag wurde von der Landeshauptleutekonferenz angenommen.