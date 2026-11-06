Kärntner Lyrikpreis vergeben: Slowenische Poetin holt den Sieg

Im Klagenfurter Stadthaus wurde der 19. Kärntner Lyrikpreis vergeben. Insgesamt schütteten die Stadtwerke über 15.000 Euro an Preisgeldern aus. Der Hauptpreis ging an die slowenische Lyrikerin Vera Wutti-Incko.

STW-Vorstand Erwin Smole überreichte der diesjährigen Gewinnerin des 19. Kärntner Lyrikpreises, Vera Wutti-Incko, die traditionelle „goldene Feder“ und den Hauptpreis.

STW-Vorstand Erwin Smole überreichte der diesjährigen Gewinnerin des 19. Kärntner Lyrikpreises, Vera Wutti-Incko, die traditionelle „goldene Feder“ und den Hauptpreis.

Im Klagenfurter Stadthaus ging die feierliche Verleihung des 19. Kärntner Lyrikpreises der Stadtwerke Klagenfurt über die Bühne. Insgesamt wurden bei der Veranstaltung Preise im Gesamtwert von über 15.000 Euro an Literaturschaffende überreicht.

Ferlacherin gewinnt Hauptpreis

Den mit 5.000 Euro dotierten Hauptpreis sicherte sich die Ferlacherin Vera Wutti-Incko. Aus den Händen von STW-Vorstand Erwin Smole nahm die pensionierte AHS-Lehrerin neben dem Scheck auch eine von der HTL Ferlach angefertigte „goldene Feder“ sowie eine Urkunde entgegen. „Beim Schreiben spüre ich sofort eine gewisse Leichtigkeit in mir und die Lust am Formulieren“, freute sich die stolze Siegerin, die im Rahmen des Abends ihren ersten zweisprachigen Lyrikband ankündigte.

Platzierungen und Auszeichnungen 2. Platz (1.500 Euro): MAnna Wöllik, Landesjuristin und selbst ernannte „heimlich Schreibende“.

3. Platz (800 Euro): Valentin Veratschnig, Lebens- und Sozialberater aus Wien.

Preis des PEN-Club Austria (500 Euro): Helmut Lirzer, Steindorfer Psychologe.

Preis der KEG (500 Euro): Verena Schumanski (Wien / gebürtig aus Klagenfurt).

Preis der PosterServiceGmbH (500 Euro): Brigitta Huemer, Logotherapeutin.

Preis der slowenischen Verbände (1.000 Euro): Spela Hrastnik. Zudem wurden fünf Klagenfurter Literaturschaffende mit Ehrenurkunden und Buchgutscheinen bedacht: Klaus Oberrauner, Anna Kohlweis, Anne Sophie Meincke, Dagmar Cechak und Michael Kuscher.

©Helge Bauer Im Klagenfurter Stadthaus wurde der 19. Kärntner Lyrikpreis vergeben.

Preise für das Lebenswerk

Auch besondere Verdienste und Lebenswerke wurden gewürdigt: Der Preis der Landeskulturabteilung (3.000 Euro) ging an die Wernberger Autorin Simone Schönett. Den heuer verdoppelten Preis der Kulturabteilung der Landeshauptstadt für ihr Lebenswerk erhielt die Villacher Schriftstellerin Sieglind Demus.

Zweisprachigkeit als Markenzeichen

Diözesanbischof Josef Marketz gratulierte den Veranstaltern und betonte, dass das zweisprachige Miteinander „typisch kärntnerisch“ sei. Neben ihm wohnten zahlreiche prominente Gäste der Veranstaltung bei, darunter Vizebürgermeister Ronald Rabitsch, Kulturreferent Franz Petritz und Dompfarrer Peter Allmaier. Moderator und Bewerbsinitiator Harald Raffer zeigte sich über mehr als 120 Teilnehmer erfreut. Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom ATE-Trio. Im kommenden Jahr steht bereits das große 20-Jahr-Jubiläum des Bewerbs an.