„Anlagetipps“ wurden Kärntnerin zum Verhängnis

Sie vertraute den vermeintlichen Anlageexperten und überwies Geld auf ausländische Konten. Für eine 45-Jährige aus Feldkirchen endete das mit einem finanziellen Schaden im fünfstelligen Bereich.

Bislang unbekannte Personen haben eine 45-Jährige aus dem Bezirk Feldkirchen über eine Messengerplattform kontaktiert. Im weiteren Verlauf wechselte die Kommunikation auf andere Plattformen, über die auch Sprachanrufe geführt wurden, schildert die Polizei. Dabei erhielt die Frau vermeintliche Anlagetipps und genaue Anleitungen, wie sie ihr Geld über eine Online-Anlageplattform investieren könne.

Geld landete auf Konten in Zypern

Offenbar gelang es den Unbekannten, das Vertrauen der 45-Jährigen zu gewinnen und so nahm das Unglück seinen Lauf: „Das Opfer wurde dazu gebracht, über eine Onlinebank Überweisungen auf zypriotische Konten durchzuführen“, berichtet die Polizei. Insgesamt überwies sie einen Betrag im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Doch damit war die Sache noch nicht vorbei. Nachdem die Überweisungen erfolgt waren, teilten die Betrüger der Frau mit, dass sie für die Auszahlung ihrer angeblich erwirtschafteten Gewinne zunächst Kryptowährung kaufen müsse.

Weitere Forderung machte Frau stutzig

Wie viel Kryptowährung die 45-Jährige kaufen sollte, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor. Auf die zusätzliche Forderung ging sie jedenfalls nicht mehr ein. Stattdessen wandte sie sich an die Polizei und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern laufen.