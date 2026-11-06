Neue Parkgebühren in Kärntner Skigebiet sorgen für mächtig Ärger

Wer am Mölltaler Gletscher Skifahren möchte, muss ab sofort auch fürs Parken bezahlen – und zwar zusätzlich zum ohnehin nicht billigen Skipass. Die neue Regelung sorgt bei zahlreichen Wintersportlern für Unmut.

Am heutigen 6. November öffnete mit dem Mölltaler Gletscher das erste Skigebiet in Kärnten seine Pisten für Wintersportler. Doch heuer gibt es eine Änderung, die unter den Besuchern bereits vorab für mächtig Ärger sorgte. Die Parkraumbewirtschaftung wird nämlich mit Beginn der Wintersaison 2026/27 neu geregelt. Künftig kommt ein digitales, schrankenloses Parksystem zum Einsatz – und dafür ist zusätzlich zum Skipass eine Parkgebühr zu entrichten.

„Wer nimmt da noch die lange Fahrt auf sich?“

Die Ankündigung kommt bei zahlreichen Facebook-Nutzern alles andere als gut an. Unter dem Beitrag häufen sich kritische Kommentare. Besonders der Umstand, dass die Anreise mit dem Auto für viele Besucher kaum vermeidbar ist, stößt auf Unverständnis. „Bei der Anfahrt mit dem Auto, welche auch noch alternativlos ist, auch noch Parkgebühren nehmen. Nein danke“, ärgert sich ein Nutzer. Er fragt sich, wer unter diesen Umständen überhaupt noch die lange Fahrt zum Gletscher auf sich nehmen werde. Eine andere Nutzerin reagiert mit reichlich Sarkasmus: „SUPER Werbung. Jetzt kommen sicher noch mehr Leute, wenn es jetzt so einen tollen, einzigartigen Parkplatz gibt.“ Auch der Vergleich mit anderen Skigebieten lässt nicht lange auf sich warten. Eine Kommentatorin merkt spöttisch an, dass andere Skigebiete in Kärnten und Osttirol keine vergleichbare Parkraumbewirtschaftung hätten, dafür aber zeitgemäße Anlagen.

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„Was haben wir als Kunden konkret davon?“

Andere Wintersportler stellen vor allem den Nutzen des neuen Systems infrage. Ein Facebook-Nutzer möchte wissen, welche Verbesserungen mit den zusätzlichen Kosten verbunden sind.„Was haben wir als Kunden konkret davon, künftig zusätzlich zu den ohnehin nicht gerade günstigen Skipässen auch noch Parkgebühren zu bezahlen?“, fragt er. Er will unter anderem wissen, ob die Parkflächen künftig überwacht werden, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen sind oder sich sonst etwas für die Gäste verbessert. Ein weiterer Nutzer kritisiert, dass seiner Ansicht nach in den vergangenen Jahren zu wenig in die Infrastruktur investiert worden sei. Er bemängelt fehlende neue Liftanlagen und die Qualität der Pisten. Für ihn wären die zusätzlichen Gebühren nur dann nachvollziehbar, wenn auch die Parkplätze entsprechend verbessert würden.

Langjährige Gäste wollen fernbleiben

Wie groß der Ärger bei manchen Wintersportlern ist, zeigen auch die angekündigten Konsequenzen. Einige erklären in den Kommentaren, lieber auf die Öffnung anderer Skigebiete warten zu wollen. „Gut, dass in 3 oder 4 Wochen auch andere Skigebiete aufsperren. Solange kann ich noch warten“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer, der sich selbst als langjährigen Kunden bezeichnet, zeigt sich besonders enttäuscht. Er habe sich bereits auf das Opening am Mölltaler Gletscher gefreut, wolle unter den neuen Umständen aber nicht mehr kommen. „NEIN DANKE“ lautet sein Fazit.

Betreiber reagieren

Angesichts der zahlreichen kritischen Rückmeldungen haben sich inzwischen auch die Betreiber des Mölltaler Gletschers zu Wort gemeldet. In einem Kommentar unter dem Facebook-Beitrag erklären sie, dass ihnen bewusst sei, dass die neue Regelung nicht überall auf Zustimmung stößt. Als Grund für die Einführung nennen die Betreiber vor allem organisatorische Herausforderungen. „Die Einführung erfolgt aus organisatorischen Gründen, insbesondere zur Sicherstellung einer geregelten Parkplatznutzung sowie zur Vermeidung von Dauerparkern, wildem Campieren und der damit verbundenen Müllproblematik“, erklären sie.

So viel kostet das Parken am Mölltaler Gletscher

Fest steht jedenfalls: Wer künftig mit dem Auto zum Mölltaler Gletscher fährt, muss die Parkkosten zusätzlich zum Skiticket einkalkulieren. Auch Besitzer eines Saisonpasses sind davon nicht ausgenommen. Ein Tagesticket fürs Parken (7 bis 18 Uhr) kostet 6 Euro, in der Nacht wird es erheblich teurer: Besucher, die ihr Auto von 18 bis 7 Uhr am Parkplatz stehen lassen, zahlen 25 Euro. Für regelmäßige Besucher wird eine separate Park-Saisonkarte angeboten, diese gilt nur untertags und kostet 60 Euro.

Sporthotel wandelt Platzgebühr um

Während die neuen Parkgebühren bei vielen Wintersportlern für Ärger sorgen, hat sich das Sporthotel Mölltal eine besondere Aktion überlegt. Wie der Betrieb in den sozialen Medien bekannt gibt, können Gäste die Parkplatzgebühr vom Mölltaler Gletscher künftig als Konsumationsgutschein in der hoteleigenen Bar einlösen. Pro Nächtigung und Auto wird eine Tagesparkplatzgebühr erstattet. Voraussetzung ist, dass die Gäste ihre Parkplatzrechnung mitbringen. Die Aktion gilt für die gesamte Wintersaison 2026/27.